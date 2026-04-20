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Juventus, buone notizie sul fronte Holm: escluse lesioni, ha un sovraccarico al polpaccio
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In mattinata la Juventus si è radunata alla Continassa per l'allenamento di scarico del giorno dopo per chi ha giocato allo Stadium, come da consuetudine, mentre per tutti gli altri di fatto si è trattato di una seduta normale.
Buone notizie, in parte, per Emil Holm. Uscito ieri per infortunio nel corso della sfida della sua Juventus alla sua ex squadra, quel Bologna che in realtà ne vanta ancora la proprietà del cartellino, per il terzino svedese sono comunque escluse lesioni. Holm, apprendiamo, ha infatti lamentato un sovraccarico alla coscia destra, con la sua situazione che sarà monitorata giorno dopo giorno.
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