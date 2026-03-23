TMW Giannini avverte la Roma: "Non so se basterà Malen, sarà durissima per la Champions"

La corsa alla Champions League si fa sempre più complicata per la Roma. A sottolinearlo è stato Giuseppe Giannini, intervenuto a margine del Gran Galà dello Sport “Città di Castiglion Fiorentino”, evento presentato a Coverciano in occasione della nona edizione della manifestazione. L’ex capitano giallorosso ha analizzato il momento della squadra soffermandosi soprattutto sulle difficoltà incontrate nelle ultime settimane.

Secondo Giannini, il calendario non aiuta e la Roma non è riuscita a sfruttare alcune occasioni importanti per restare agganciata alle prime posizioni: “Arrivare in Champions League è molto difficile, perché il calendario è complicato e la squadra non sempre è riuscita a cogliere le opportunità che si sono presentate. Il passo falso contro la Juventus è stato pesante ed è la dimostrazione che ancora manca qualcosa sotto il profilo della maturità”.



L’ex numero dieci ha poi parlato anche dell’impatto di Malen, considerato uno degli innesti più positivi della stagione: “È un giocatore che serviva alla Roma e ha dato qualcosa in più alla squadra, ha portato qualità e ha cambiato alcuni equilibri. Però non so se questo basterà per arrivare tra le prime quattro, perché la concorrenza è forte e il margine di errore ormai è minimo”.