Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 33ª giornata: il turno si chiude col botto. Benevento ko ma il Catania non ne approfitta

Serie C, 33ª giornata: il turno si chiude col botto. Benevento ko ma il Catania non ne approfittaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 22:42Serie C
Luca Bargellini

Si chiude con dei risultati a sorpresa la 33ª giornata del campionato di Serie C. In campo tre big del Girone C: Benevento Catania e Salernitana. Con la formazione sannita che viene sconfitta a sorpresa dal Monopoli al 'Veneziani' per 2-1. Si ferma invece sull'1-1 il Catania alla prima uscita con William Viali in panchina al 'Massimino' contro il Casarano. L'unica a portare a casa il bottino pieno è la Salernitana contro il Team Altamura per 2-1. Di seguito il quadro completo dei risultati e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

GIRONE C
Atalanta U23-Casertana 0-2
44' aut.Navarro, 90+4' Kallon
Cavese-Foggia 0-0
Audace Cerignola-Giugliano 1-0
75' Gambale
Cosenza-Latina 3-1
3' Parigi (L), 9' Contiliano (C), 83' Caporale (C), 90+3' Cannavò (C)
Siracusa-Picerno 2-1
30' Abreu (P), 46' Arditi (S), 87' Gudelevicius (S)
Sorrento-Crotone 2-2
16' Maggio (C), 19' Ricci (S), 65' D'Ursi (S). 90+14' Musso (C)
Trapani-Potenza 2-1
45+2' Celeghin (T), 87' Mazzeo (P), 90+6' La Sorsa (T)
Catania-Casarano 1-1
53' Bruzzaniti (Cat), 83' Ferrara (Cas)
Monopoli-Benevento 2-1
39' e 68' Longo (M), 45+2' Della Morte
Salernitana-Team Altamura 2-1
2' aut. Lescano, 45+1' rig. Lescano (S), 75' Anastasio (S)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 65, Cosenza 59, Salernitana 57*, Casertana 56, Crotone 52, Audace Cerignola 51, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 41, Team Altamura 40*, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 27, Trapani 27, Foggia 23

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Trento-Triestina 2-2
41' Faggioli (TRI), 54' Vertainen (TRI), 78' Ebone (TRE), 90'+3 Trainotti (TRE)
Virtus Verona-AlbinoLeffe 1-3
7' Sciacca (A), 10' Sali (A), 34' Fanini (V), 68' Giannini (A)
Union Brescia-Ospitaletto 0-0
Giana Erminio-Pergolettese 2-0
11' Vitale, 90+4' Galeandro
Pro Vercelli-Lumezzane 1-1
66' Carosso (P), 95' Deratti (L)
Renate-Vicenza 1-3
14' Karlsson (R), 50', 68' Zonta (V), 90' Stückler (V)
Pro Patria-Lecco 1-4
17' Sipos (L), 30' Duca (L), 41' Urso (L), 69' Mallamo (L), 90+1' Mastroianni (P)
Novara-Alcione Milano 3-0
27' e 53' Lanini, 90+2' D'Alessio
Arzignano Valchiampo-Cittadella 1-0
21' Lanzi
Inter U23-Dolomiti Bellunesi 1-2
17' Clemenza (D), 70' Mondonico (D), 90' Cinquegrano (I)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 81, Brescia 59, Lecco 57, Trento 55, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50, Lumezzane, Giana Erminio 45, Novara 44, AlbinoLeffe 43, Inter U23 42, Pro Vercelli 42, Arzignano 40, Dolomiti Bellunesi 38, Ospitaletto 38, Pergolettese 33, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Bra-Arezzo 0-4
40' e 62' Cianci, 71' e 90' Ravasio
Perugia-Torre 1-1
37' Bolsius (P), 63' Sorrentino (T)
Ternana-Sambenedettese 1-1
60' Panico (T), 88' Zini (S)
Guidonia Montecelio-Vis Pesaro 0-0
Juventus Next Gen-Gubbio 2-2
26' La Mantia (G), 49' Podda (G), 61' Puczka (J), 90+4' Guerra (J)
Pianese-Pontedera 2-2
53' Sussi (PI), 76' Cerretti (PO), 81' Sapola (PO), 90+4' Ongaro (PI)
Campobasso-Forlì 2-0
92' Lancini, 97' Sarr
Carpi-Pineto 1-2
26' aut. Tonti (C), 36' Pellegrino (P), 64'Borsoi (P)
Ravenna-Livorno 2-0
49' Fischnaller, 56' Bani
Riposa – Ascoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70, Ascoli 65, Ravenna 61*, Pineto 48, Campobasso 48, Pianese 44, Juventus Next Gen 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Ternana 43, Livorno 37*, Guidonia Montecelio 36, Forlì 35, Carpi 34*, Perugia 32, Torres 31*, Sambenedettese 29*, Bra 26, Pontedera 19

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Benevento, la sconfitta arriva dopo 4 mesi. Si chiude una serie di 17 risultati utili... Benevento, la sconfitta arriva dopo 4 mesi. Si chiude una serie di 17 risultati utili
Serie C, 33ª giornata: i risultati dei posticipi al 45'. Tutti i match in totale... Serie C, 33ª giornata: i risultati dei posticipi al 45'. Tutti i match in totale equilibrio
Marcolini: “Vicenza straordinario, Benevento ha oscurato tutti: Floro Flores davvero... Marcolini: “Vicenza straordinario, Benevento ha oscurato tutti: Floro Flores davvero bravo"
Altre notizie Serie C
Benevento, la sconfitta arriva dopo 4 mesi. Si chiude una serie di 17 risultati utili... Benevento, la sconfitta arriva dopo 4 mesi. Si chiude una serie di 17 risultati utili
Arezzo, Bucchi verso l'Ascoli: "Sarà una gara bellissima. Il calcio senza tifosi... TMWArezzo, Bucchi verso l'Ascoli: "Sarà una gara bellissima. Il calcio senza tifosi non è nulla"
Serie C, 33ª giornata: il turno si chiude col botto. Benevento ko ma il Catania non... Serie C, 33ª giornata: il turno si chiude col botto. Benevento ko ma il Catania non ne approfitta
Vicenza, dopo la gara con il Brescia parte il tour in città: il programma ufficiale... Vicenza, dopo la gara con il Brescia parte il tour in città: il programma ufficiale
Trapani, Antonini in lacrime dopo il gol-salvezza: "Torto senza precedenti, non... Trapani, Antonini in lacrime dopo il gol-salvezza: "Torto senza precedenti, non mollerò"
Serie C, 33ª giornata: i risultati dei posticipi al 45'. Tutti i match in totale... Serie C, 33ª giornata: i risultati dei posticipi al 45'. Tutti i match in totale equilibrio
Buffon in tribuna a Piancastagnaio per vedere il figlio Louis Thomas Buffon in tribuna a Piancastagnaio per vedere il figlio Louis Thomas
Marcolini: “Vicenza straordinario, Benevento ha oscurato tutti: Floro Flores davvero... Esclusiva TMWMarcolini: “Vicenza straordinario, Benevento ha oscurato tutti: Floro Flores davvero bravo"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Inter non vince più: è allarme rosso. Chivu si sta perdendo, va davvero confermato? Squadra lenta e prevedibile, giocatori involuti. Ora ci sono la Roma e lo scatenato Como. Milan e Napoli  credono nella rimonta-scudetto.
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Volata Champions, calendari a confronto: una poltrona per 4, due scontri diretti da giocare
Immagine top news n.1 Napoli, Perrone il primo nome per il centrocampo: ma il Como non ha fretta di cederlo. I dettagli
Immagine top news n.2 Roma, la richiesta di Celik per il rinnovo. C'è distanza: Gasperini in pressing con il club
Immagine top news n.3 Italia, Gattuso: "Chiesa ha deciso di tornare a casa. Anche Calafiori ha un dolorino..."
Immagine top news n.4 Inter, Marotta: “Non siamo davanti a uno psicodramma. Dobbiamo essere più forti degli errori arbitrali”
Immagine top news n.5 Cambiaghi al posto di Chiesa. Gattuso si "dimentica" ancora di Zaniolo, Bernardeschi e Berardi
Immagine top news n.6 Italia, Buffon: "È il momento del verdetto. Questi 120 giorni uno stillicidio, ci basta il 100%"
Immagine top news n.7 Cuba è rimasta al buio, la testimonianza dell'ex ct: "Il calcio si è fermato, 2 ore di corrente al giorno"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.3 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.4 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Napoli e Milan, chi l'avversaria dell'Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Garzya: "Salvezza, Lecce lotterà fino alla fine. Italia, strano il caso Chiesa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, una vittoria a Verona potrebbe essere la svolta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sabatini: "Sceglierei Chivu davanti ad Allegri, Conte e Gasperini. Ha personalità e idee"
Immagine news Serie A n.2 Italia, Politano risparmiato in partitella e fasciato al polpaccio: nulla di grave per l'esterno
Immagine news Serie A n.3 Legrottaglie: "Juve, in difesa serve uno bravo a impostare. Vlahovic e Milik da tenere"
Immagine news Serie A n.4 De Vrij poco impiegato all'Inter, ma Koeman lo convoca: "Importante il suo ruolo nel gruppo"
Immagine news Serie A n.5 Ventola: "Kean importante anche per la Nazionale. Sa reggere il reparto da solo"
Immagine news Serie A n.6 Udinese, Nani: "Zaniolo da riscattare a 10 mln? Cifre inesatte. Lavoreremo per rimanere insieme"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: anche la Reggiana cambia. Via Rubinacci ecco Bisoli
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, chi è Bisoli: 500 panchine, quattro promozioni e una grande esperienza in B
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, sollevato dall'incarico Lorenzo Rubinacci. Arriva Pierpaolo Bisoli
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Rubinacci verso l'addio: pronto Pierpaolo Bisoli per il rush finale
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 32ª giornata: testa a testa Alvini-Stroppa
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 32ª giornata: Petagna a caccia di Ghedjemis
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, la sconfitta arriva dopo 4 mesi. Si chiude una serie di 17 risultati utili
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, Bucchi verso l'Ascoli: "Sarà una gara bellissima. Il calcio senza tifosi non è nulla"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 33ª giornata: il turno si chiude col botto. Benevento ko ma il Catania non ne approfitta
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, dopo la gara con il Brescia parte il tour in città: il programma ufficiale
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Antonini in lacrime dopo il gol-salvezza: "Torto senza precedenti, non mollerò"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 33ª giornata: i risultati dei posticipi al 45'. Tutti i match in totale equilibrio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lehmann: "Lungo contratto col Como Women, ma non mi piaceva. L'Inghilterra è casa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, si chiude la 17ª giornata: la Roma allunga, pari per Inter e Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, Milan e Como non si fanno male: finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Un punto a testa, finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza fra Ternana e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.5 La Fiorentina non approfitta del passo falso della Juventus: con il Parma finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, la Roma allunga sull'Inter. Oggi continua la 17ª giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince