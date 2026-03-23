Sabatini: "Spalletti sta facendo la differenza. Alla Juve ha colmato un gap in un mese"

Walter Sabatini ai microfoni di Sky ha parlato di vari temi. Ecco le sue parole sulla Juventus:

Spalletti è in difficoltà

"A mio avviso la sta facendo la differenza. Vedere giocare oggi la Juventus è un bel vedere, giocano un gran calcio. Non riescono a chiudere le partite e questo è un problema ma vederla giocare è piacevole, molto piacevole. Come era piacevole veder giocare il suo Napoli. Ha colmato un gap tecnico-tattico importantissimo nel giro di un mese".