Sabatini: "Spalletti sta facendo la differenza. Alla Juve ha colmato un gap in un mese"
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Walter Sabatini ai microfoni di Sky ha parlato di vari temi. Ecco le sue parole sulla Juventus:
Spalletti è in difficoltà
"A mio avviso la sta facendo la differenza. Vedere giocare oggi la Juventus è un bel vedere, giocano un gran calcio. Non riescono a chiudere le partite e questo è un problema ma vederla giocare è piacevole, molto piacevole. Come era piacevole veder giocare il suo Napoli. Ha colmato un gap tecnico-tattico importantissimo nel giro di un mese".
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