Benevento, la sconfitta arriva dopo 4 mesi. Si chiude una serie di 17 risultati utili
Dopo quattro mesi torna a perdere il Benevento di Antonio Floro Flores. Questa sera in quel di Monopoli la formazione sannita rallenta la sua corsa verso la promozione diretta in Serie B incappando nel primo stop dopo quello del 23 novembre scorso a Catania.
Nel mezzo una serie di 17 risultati utili consecutivi con 15 vittorie e due soli pareggi.
SERIE C - 33ª GIORNATA
GIRONE C
Atalanta U23-Casertana 0-2
44' aut.Navarro, 90+4' Kallon
Cavese-Foggia 0-0
Audace Cerignola-Giugliano 1-0
75' Gambale
Cosenza-Latina 3-1
3' Parigi (L), 9' Contiliano (C), 83' Caporale (C), 90+3' Cannavò (C)
Siracusa-Picerno 2-1
30' Abreu (P), 46' Arditi (S), 87' Gudelevicius (S)
Sorrento-Crotone 2-2
16' Maggio (C), 19' Ricci (S), 65' D'Ursi (S). 90+14' Musso (C)
Trapani-Potenza 2-1
45+2' Celeghin (T), 87' Mazzeo (P), 90+6' La Sorsa (T)
Catania-Casarano 1-1
53' Bruzzaniti (Cat), 83' Ferrara (Cas)
Monopoli-Benevento 2-1
39' e 68' Longo (M), 45+2' Della Morte
Salernitana-Team Altamura 2-1
2' aut. Lescano, 45+1' rig. Lescano (S), 75' Anastasio (S)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 65, Cosenza 59, Salernitana 57*, Casertana 56, Crotone 52, Audace Cerignola 51, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 41, Team Altamura 40*, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 27, Trapani 27, Foggia 23
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva