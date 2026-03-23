Salernitana, Cosmi: "Tifosi fondamentali, Cabianca già da B. Stiamo imparando a soffrire"

In sala stampa il tecnico della Salernitana Serse Cosmi ha commentato così la vittoria sofferta dei granata contro l'Altamura: "Il progresso emerso è la capacità di soffrire. Gli episodi decidono le gare e orientano i giudizi. Oggi abbiamo approcciato male, poi siamo stati favoriti dall'espulsione. Prima del rosso a Curcio, l'Altamura ci aveva messo in difficoltà. Noi abbiamo fatto girare la palla e abbiamo provato tramite i cross a fare gol. Capisco che i tifosi avrebbero voluto un 5-1, ma per vedere queste partite ci vuole consapevolezza di dover soffrire. Anche il Catania doveva perdere con l'Altamura. Cercavamo di creare superiorità numerica sugli esterni e abbiamo vinto su un cross sbagliato. Mi aspettavo più foga nei primi 20' del secondo tempo ma credo che la vittoria sia meritata. Non ho mai paura ad azzardare le valutazioni. Rocco di Vico è un giocatore di prospettiva e tutto l'ambiente deve essere orgoglioso che giochi questo ragazzo. Se si fosse allenato con noi sin da subito avrebbe già giocato. Vedo in lui le qualità peculiari per giocare davanti alla difesa. Ne sentirete parlare di lui, magari crescendo in categorie diverse.

Non fa tanti allunghi, ma non fa fatica, è razionale, geometrico, è una soluzione reale e non è un esperimento. Tascone è stato schierato in continuità con la prova di Crotone. Spero Golemic riesca prima o poi a finire una partita. Vorrei conoscere a fondo tutti i giocatori. Ferraris è entrato bene e doveva forse legare di più il gioco solo sulla destra. Siamo riusciti parzialmente a fare una prova consistente. Cabianca è forte e per qualità fisiche e tecniche può già giocare in B, forte da braccetto destro e deve imparare a saltare di testa. Il primo giocatore che prenderei in B sarebbe Cabianca. Ci giochiamo il bonus tifoseria ai playoff. Quando mi ha chiamato la Salernitana, ero consapevole di essere in un contesto di pubblico da serie A. Faccio un appello per giocare i playoff con i nostri tifosi fuori casa. Non so se Inglese sia pronto per darci un contributo nel finale di stagione, ma ci spero. Sarebbe una arma letale perché in poche hanno un giocatore come lui. Achik fa sempre il contrario di quello che penso, ma il suo estro ci fa comodo".