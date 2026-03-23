Panchine Serie B 2025/26: anche la Reggiana cambia. Via Rubinacci ecco Bisoli
Con il campionato di Serie B che sta archiviato la sua 32ª giornata, ecco un altro cambio in panchina di inizio settimana: dopo il Padova, è lo Spezia a cambiare, con Luca D'Angelo che torna quindi alla guida dei bianconeri. Prima, la separazione consensuale con Roberto Donadoni. A Padova invece inizia l'era di Roberto Breda.
Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:
Avellino - Raffaele Biancolino (confermato) -> esonerato il 16/02 -> dal 18/02 Davide Ballardini
Bari - Fabio Caserta (nuovo) -> esonerato il 26/11 -> dal 27/11 Vincenzo Vivarini -> esonerato il 19/01 -> dal 19/01 Moreno Longo
Carrarese - Antonio Calabro (confermato)
Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)
Cesena - Michele Mignani (confermato) -> esonerato il 14/03 -> dal 15/03 Ashley Cole
Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/10 Alessio Dionisi -> esonerato il 09/03 -> dal 09/03 Fabio Caserta
Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)
Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)
Mantova - Davide Possanzini (confermato) -> esonerato il 15/12 -> dal 15/12 Francesco Modesto
Modena - Andrea Sottil (nuovo)
Monza - Paolo Bianco (nuovo)
Padova - Matteo Andreoletti (confermato) -> esonerato il 21/03 -> dal 23/03 Roberto Breda
Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)
Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo) -> esonerato il 11/11 -> dal 12/11 Giorgio Gorgone
Reggiana - Davide Dionigi (confermato) -> esonerato l'8/02 -> dall'8/02 Lorenzo Rubinacci -> esonerato il 23/03 -> dal 23/03 Pierpaolo Bisoli
Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 19/10 Angelo Gregucci -> esonerato il 09/03 -> dal 09/03 ad interim Attilio Lombardo
Spezia - Luca D'Angelo (confermato) -> esonerato il 4/11 -> dal 4/11 Roberto Donadoni -> separazione consensuale il 23/12 -> dal 23/12 Luca D'Angelo
Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)
Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)
Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)