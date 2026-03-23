Juventus, si scalda la trattativa per il rinnovo di Vlahovic. Accelerata in queste ore

La Juventus conta di rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic e la trattativa potrebbe entrare nel vivo della parte economica già nelle prossime ore. Lo ha riportato poco fa SkySport.

Secondo l'emittente satellitare, alla base della trattativa ci sarebbe una piena unità di intenti tra le parti: il club bianconero vuole trattenere il proprio centravanti e Vlahovic vuole restare a Torino. In presenza di questa convergenza di volontà, continua SkySport, un'intesa sul piano economico sia destinata a essere trovata.

Vlahovic (26) è approdato in bianconero nel gennaio 2021 e finora ha messo a referto 163 presenze con 64 gol all'attivo.