"Per un calcio giusto e popolare": la Curva dell'Atalanta informa: superate le 4 mila firme

La Curva Pisani fa sapere che sono state superate le 4mila firme per la petizione "Per un calcio giusto e popolare". L'iniziativa, condivisa da numerose tifoserie italiane, ha l’obiettivo di approdare in Senato per essere discussa. L’obiettivo è ridare dignità al calcio italiano e ai suoi sostenitori seguendo i dettami dell’articolo 50 della Costituzione (“Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”).

I punti della petizione

I punti salienti di questa petizione, che già da una settimana sta venendo firmata presso le sedi dei gruppi ultras oltre che allo stadio nei giorni delle partite, sono: Tutela delle trasferte dei tifosi (troppo volte soggette a divieti spesso incomprensibili); Prezzi accessibili per i settori popolari (che spesso vengono venduti a caro prezzo e subiscono variazioni a seconda delle squadre ospiti); Orari e calendari rispettosi dei lavoratori (nel mirino soprattutto le gare del pomeriggio in giorni infrasettimanali); Stop a misure ingiuste e fuori contesto (come i DASPO); Regole stringenti sulla proprietà delle società calcistiche e no alle multiproprietà; Campionati meritocratici e no alle squadre B; Stadi a misura del tifoso.

Gli obiettivi

Queste richieste vanno nella direzione di riportare il calcio a essere uno sport popolare e senza la repressione che negli ultimi anni ha svuotato lo stadio della passione dei tifosi e reso più complicato il tifo all’interno degli impianti di gioco spesso. Si tratta di una petizione trasversale, che unisce anche tifoserie storicamente ‘nemiche’ o politicamente su posizioni opposte, per rimettere al centro del discorso calcistico la gente, le famiglie, i lavoratori e la comunità. E provare a rilanciare un calcio italiano che sta perdendo sempre più terreno rispetto ad altre realtà.