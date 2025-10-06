Xavi: "Sono stato vicino due volte a lasciare il Barça: prima per il Milan, poi per l'Inter"

Xavi Hernandez ha una lunga carriera davanti come allenatore, ma ne ha una alle spalle da calciatore nella quale ha sfiorato anche il Pallone d'Oro. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha raccontato un retroscena legato al mercato: "Nel 2008 stavo per firmare per l'Inter. Poi arrivò Guardiola e cambiò tutto. Sono stato vicino due volte a lasciare il Barcellona. La prima per il Milan, parlai con Galliani dopo il Mondiale Under 20 con la Spagna, i rossoneri mi volevano fortemente, ma decisi di restare al Barcellona".

Poi racconta quando stava per firmare per i nerazzurri: "Nel 2008, quando venivamo da un periodo negativo al Barcellona e tanti mi addossavano le colpe di non far girare la squadra, mi voleva l'Inter. C'era anche il Bayern Monaco, ma alla fine arrivò Guardiola sulla panchina della prima squadra e lì cambiò tutto".

Chiosa finale sul perché ha fatto esordire a 16 anni Lamine Yamal: "Come Messi, no? È un calciatore 'eletto', potrebbe essere uno dei geni della storia del calcio, dipende da lui e dalla sua ambizione, dalla sua passione. A 15-16 anni dribblava professionisti e anche in allenamento spesso noi dello staff ci chiedevamo chi fosse il migliore e praticamente ogni giorno o quasi era lui. Faceva cose speciali, che vedevi fare solo a Neymar, a Messi, a calciatori di quel calibro. L'ho visto pronto e non avevo paura. Lui nemmeno, non aveva complessi, può fare la differenza, è meraviglioso ciò che fa alla sua età".