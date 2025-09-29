Tacchinardi: "Zhegrova sposterà gli equilibri. Ora i Del Piero e gli Zidane non ci sono più"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così a La Stampa del momento che stanno attraversando i bianconeri: "In questo momento, tecnicamente non stanno ancora esprimendo qualcosa di eccezionale. Però a livello offensivo Tudor ha giocatori che devono ancora imparare a conoscere e devono crescere".

Qualcuno dei nuovi le piace particolarmente?

"Zhegrova ha già lasciato intuire che potrà spostare gli equilibri, quando andrà pienamente in condizione. Sarà un’altra bella freccia per Igor. Perché poi, alla fine, la realtà è che per fare buoni campionati e buone stagioni ci vogliono i grandi giocatori. Modric è un grande giocatore, Zhegrova può diventarlo. Questi elementi spostano gli equilibri. Come ai miei tempi: ci vogliono i Tacchinardi, i Gattuso, gli Ambrosini ovviamente. Ma poi le partite le vincono gli Zidane, i Del Piero. Ora gli Zidane e i Del Piero non ci sono più, anche se la Juve ha un Yildiz che sta crescendo tanto".

Cosa pensa degli arbitraggi invece?

"L'AIA deve Prendere In Considerazione l'idea di mettere un ex calciatore con i VAR. Penso ad esempio alla gomitata di Orban. Io ero maestro su queste cose qua... L’avrei detto subito: è una giocata violenta".