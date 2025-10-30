Tacchinardi: "Pio Esposito mi piace, ma è anche fortunato. Vorrei vederlo altrove"

Quando gioca l'Inter, Pio Esposito fa sempre discutere. In positivo o in negativo, è un argomento di attualità e anche dopo il match contro la Fiorentina è stato un tema di cui si è parlato molto. Negli studi di SportMediaset chi è intervenuto è stato Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus: "Mi piace, ma è fortunato perché gioca in un contesto che gira alla perfezione e di alto livello. Ha caratteristiche particolare, è umile, lotta, battaglia, però vorrei vederlo in un'altra squadra".

Tacchinardi ha elogiato anche l'Inter e in particolare il suo allenatore, Cristian Chivu: "Sta dimostrando di avere gli attributi e qualcosa di diverso. Anche a livello societario non sbagliano un giocatore, Sucic è fortissimo. Potevano prenderlo tante altre, bisogna dare merito anche al club. È la squadra più forte, che quando ha le marce in più, accelera e fa male".

Dopo 9 partite i nerazzurri sono al terzo posto a quota 18 punti, gli stessi del Milan di Allegri. Dopo un inizio difficoltoso, con 2 ko in 3 partite, la squadra ha reagito e ha dimostrato di recepire i diktat del tecnico, giocando con una linea difensiva molto più alta, con più verticalità e tanta aggressività. L'attacco segna tantissimo e pure le riserve stanno dando le risposte che era lecito attendersi.