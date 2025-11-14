Tacchinardi: "Dopo la sosta deve diventare la Juve di Spalletti. Ma non mi aspetto miracoli"
L'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi in diretta durante Tiki Tacco, formato de Il Bianconero, ha parlato così della inevitabile trasformazione che la Juve dovrà subire con l'arrivo di Spalletti: "C'è in tutti la speranza che cambi qualcosa, deve diventare la Juve di Spalletti. Gli ultimi 20 minuti mi sarei aspettato un coraggio diverso, qualcosa in più, invece i cambi non mi hanno entusiasmato. A meno che abbia visto l'enorme difficoltà mentale e ha preferito non perderla. Non mi sono piaciute alcune sostituzioni.
Dopo la sosta deve diventare la Juve di Spalletti. Non mi aspetto miracoli, vedo 750 passaggi indietro, poi guardo la Roma e vedo zero passaggi indietro al portiere. Col Torino davi la sensazione di stare lì 6 anni e non segnavi. Questa squadra deve spingere di più, i giocatori devono dare di più. Non bisogna scendere di livello, quella maglia dà pressioni. Cambierà il modulo? Sì, deve cambiare la mentalità".