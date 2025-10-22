L'ex direttore sportivo dell'Udinese: "La squadra è troppo presuntuosa. Manca l'umiltà"

Fabrizio Larini, ex direttore sportivo dell'Udinese, ha spiegato in maniera molto chiara al Messaggero Veneto qual è la sua opinione sulla squadra di Kosta Runjaic: "Non è ancora quella che tutti ci aspettiamo, soprattutto perché è troppo presuntuosa". Il pari contro la Cremonese lo considera un buon risultato, soprattutto perché i padroni di casa hanno avuto occasioni nel primo tempo e nella ripresa, dove Vardy per due volte ha sfiorato la rete.

Larini ha poi analizzato il momento, individuando un atteggiamento di superiorità che non porta poi a vincere le partite. Nelle ultime tre gare sostiene che non sia stata evidente la maggiore qualità, nonostante le avversarie fossero di rango inferiore. L'ex ds conclude: "Se manca l'umiltà, si pensa di essere più forti e di vincere comunque, allora emergono i problemi che si riflettono troppo altalenante".

Nel corso della sua carriera da calciatore, Larini ha vestito le maglie di Inter, Solbiatese, Trento, SPAL, Palermo, Cremonese, Parma e Reggiana. Da dirigente è stato responsabile del settore giovanile del Parma, direttore sportivo dei ducali, ds dell'Ancona e poi con lo stesso ruolo all'Udinese, prima di lavorare con Novara e Ternana. Nel suo palmares vanta uno Scudetto con l'Inter, nel quale però non ha mai giocato, e un campionato di Serie C1 con la Cremonese.