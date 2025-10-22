TMW Napoli, dopo il PSV c'è l'Inter. Martorelli: "Le grandi squadre devono saper reagire dopo certe batoste"

"È stato un dominio da parte del PSV, che ha dimostrato più gamba, più energia e voglia. Il Napoli non è entrato più in partita e non ha mai dato la possibilità di poter reagire. E’ stata una serata brutta". Parla così, a TuttoMercatoWeb.com - all'interno della rubrica "A tu per tu" - l'operatore di mercato Giocondo Martorelli. "Per il Napoli è stata una serataccia. Dopo l'autogol di Buongiorno non è ammissibile che una squadra di Conte possa prendere gol nel modo in cui l’ha preso".

Sabato c'è l'occasione per reagire: la partita contro l'Inter.

“Le grandi squadre devono essere all’altezza di saper reagire di fronte a certe batoste. Il Napoli da oggi penserà alla partita contro l’Inter".

L'Inter parte favorita.

"L'Inter sta attraversando un momento di grande forma. Anche in campionato ha dimostrato di stare bene. Ma sa che a Napoli troverà una squadra arrabbiata, che avrà voglia di far vedere che non è quella di ieri".