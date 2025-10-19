Piove sul bagnato in casa Lazio: problema al flessore per Cancellieri, a Bergamo entra Isaksen
TUTTO mercato WEB
Ennesimo infortunio in casa Lazio: Matteo Cancellieri si è appena accasciato a terra chiedendo il cambio a Bergamo. L'esterno offensivo ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra.
Al suo posto, al minuto 22 del match contro l'Atalanta valido per il settimo turno di Serie A, dentro Gustav Isaksen.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
3 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile