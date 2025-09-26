Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tifoso Inter contro Lautaro in allenamento, Chivu ferma tutto e lo difende: "Rispetto per chi lavora"

Tifoso Inter contro Lautaro in allenamento, Chivu ferma tutto e lo difende: "Rispetto per chi lavora"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Serie A
di Pierpaolo Matrone

Momenti di tensione ad Appiano Gentile mercoledì, quando Cristian Chivu ha interrotto l’allenamento per difendere Lautaro Martinez da un commento fuori luogo proveniente dalla tribuna. Il tecnico romeno, noto per la sua calma, questa volta ha perso la pazienza e si è rivolto con tono deciso a un tifoso: “Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire la domenica o altre cose!”.

Il contesto era particolare: la seduta non era aperta al pubblico, ma ad alcuni invitati provenienti da sponsor e Inter Club. Un privilegio che, in questo caso, è stato sfruttato male. Dopo un gol di Lautaro, infatti, qualcuno ha urlato: “Adesso fallo anche domenica!”. Una frase che Chivu ha percepito come una mancanza di rispetto nei confronti del capitano nerazzurro, scatenando la sua reazione, seguita dagli applausi di altri presenti. Il siparietto viene raccontato dal Corriere dello Sport.

L’episodio si è chiuso in pochi secondi, ma il tifoso protagonista, già identificato, difficilmente potrà usufruire di simili opportunità in futuro. Colpisce che l’attacco verbale abbia riguardato proprio Lautaro, simbolo della squadra e punto di riferimento in campo e fuori. L’argentino ha più volte dimostrato il suo attaccamento, giocando anche in condizioni precarie, come nella semifinale di Champions con il Barcellona, e prendendo posizione pubblicamente dopo il Mondiale per Club, seppur con modi discutibili. Lautaro è il leader dell'Inter. E tornerà a esserne anche il bomber.

Articoli correlati
Gimenez in bianco al Milan, Capello: "Non me lo spiego, a Rotterdam ha fatto più... Gimenez in bianco al Milan, Capello: "Non me lo spiego, a Rotterdam ha fatto più di 60 gol"
L'Inter soffre ma alza la testa. Chivu ammette: "Gestita anche la paura" L'Inter soffre ma alza la testa. Chivu ammette: "Gestita anche la paura"
Inter, Chivu: "Bisogna saper soffrire. Sommer titolare ma Martinez giocherà" Inter, Chivu: "Bisogna saper soffrire. Sommer titolare ma Martinez giocherà"
Altre notizie Serie A
Retroscena Palestra: prima del Cagliari due big di Serie A sull'esterno dell'Atalanta... Retroscena Palestra: prima del Cagliari due big di Serie A sull'esterno dell'Atalanta
Jarni: "Tudor conosce bene le pressioni della Juve. Juric allenatore giusto per l'Atalanta"... Jarni: "Tudor conosce bene le pressioni della Juve. Juric allenatore giusto per l'Atalanta"
Fiorentina a caccia della prima vittoria: Pioli: "Secondo me non manca tanto..." Live TMWFiorentina a caccia della prima vittoria: Pioli: "Secondo me non manca tanto..."
Juve, Tudor presenta la sfida all’Atalanta: alle 14:30 la conferenza stampa Live TMWJuve, Tudor presenta la sfida all’Atalanta: alle 14:30 la conferenza stampa
Flachi: "Fiorentina, non mi sarei mai aspettato un avvio del genere. Pioli troverà... Flachi: "Fiorentina, non mi sarei mai aspettato un avvio del genere. Pioli troverà la soluzione"
Juventus, emesso un bond da 150 milioni di euro per bilanciare l’indebitamento finanziario... Juventus, emesso un bond da 150 milioni di euro per bilanciare l’indebitamento finanziario
Toni: "Yildiz è un predestinato. Napoli grande favorita per lo scudetto, l'Inter... Toni: "Yildiz è un predestinato. Napoli grande favorita per lo scudetto, l'Inter la prima rivale"
Busquets si ritira, Morata gli dedica un post: "Giocavi e giochi a un altro sport,... Busquets si ritira, Morata gli dedica un post: "Giocavi e giochi a un altro sport, grazie di tutto"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Elkann conquistato da Comolli: ha lo stile Juventus che cercava. Un'altra rivoluzione è in vista: sta arrivando il nuovo ds, a novembre tutti i tasselli al proprio posto. Anche il Presidente
Le più lette
1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
2 Elkann conquistato da Comolli: ha lo stile Juventus che cercava. Un'altra rivoluzione è in vista: sta arrivando il nuovo ds, a novembre tutti i tasselli al proprio posto. Anche il Presidente
3 Il Bayern Monaco non farà (più) follie. Perché in Baviera c'era dissenso dopo Kane e Kim
4 Joao Pedro, comprato a luglio per vincere il Mondiale per club. E spinto da Luis Enrique
5 Michelangelo Rampulla: "Juve, a gennaio non punterei su Milinkovic-Savic"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 5^ giornata LIVE: torna Sommer nell'Inter, Juventus con David dal 1'
Immagine top news n.1 L'infortunio di Leoni libera il posto a Chiesa in lista Champions. Slot: "Stiamo procedendo"
Immagine top news n.2 Galliani: "L'eresia non è abbattere San Siro, ma Inter e Milan fuori dalla loro città"
Immagine top news n.3 Hojlund: "Felice a Napoli, ho trovato una famiglia e in questo momento ne avevo bisogno"
Immagine top news n.4 Juventus, si valuta una cessione di Vlahovic e gennaio: Chelsea e United alla finestra
Immagine top news n.5 Rabiot dice e non dice. Ma se parla lui delle ambizioni di Allegri e del suo Milan...
Immagine top news n.6 Juventus, Tudor con qualche dubbio per l’Atalanta. Comolli sarà il nuovo AD
Immagine top news n.7 Il Bologna resta timido. A Birmingham decide McGinn, nonostante un super Skorupski
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà davvero possibile salvare il colpo Koopmeiners per la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como non sbaglia neanche stavolta: Jesus Rodriguez, che crack!
Immagine news podcast n.2 Crisi nerissima Sampdoria: promessa la A ma... Prima è da evitare la C!
Immagine news podcast n.3 Prima di Mbappé senza esserne più forte (e di Yamal). Giusto il Pallone d'Oro a Dembelé?
Immagine news podcast n.4 La domenica che meritava Lorenzo Pellegrini
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Valentini: "Israele esclusa dalle competizioni internazionali? Facciamo chiarezza"
Immagine news Serie C n.2 Caravello: "Contrario ad ogni regolamentazione sull'utilizzo dei giovani in Serie C"
Immagine news Altre Notizie n.3 Michelangelo Rampulla: "Juve, a gennaio non punterei su Milinkovic-Savic"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina a caccia della prima vittoria: Pioli: "Secondo me non manca tanto..."
Immagine news Serie A n.2 Juve, Tudor: "Abbiamo la giusta carica. Rocchi? Niente da aggiungere"
Immagine news Serie A n.3 Retroscena Palestra: prima del Cagliari due big di Serie A sull'esterno dell'Atalanta
Immagine news Serie A n.4 Jarni: "Tudor conosce bene le pressioni della Juve. Juric allenatore giusto per l'Atalanta"
Immagine news Serie A n.5 Flachi: "Fiorentina, non mi sarei mai aspettato un avvio del genere. Pioli troverà la soluzione"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, emesso un bond da 150 milioni di euro per bilanciare l’indebitamento finanziario
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Mignani: "Palermo con valori da Serie A. Felice della cooperativa del gol"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia a caccia del colpaccio a Catanzaro. Partenza ottima della squadra di Abate
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa: "Lo Spezia sta solo vivendo fase di assestamento. Ma è una squadra forte"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, l'agente del 2004 Corona: "Era richiesto, ma Inzaghi lo ha voluto con sé"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Donati: "Lavoriamo da inc****ti.". E poi annuncia: "Domani gioca Ghidotti"
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, Castori squalificato. Parla Bocchini: "Affronteremo le assenze con professionalità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lecco, Valente: "Salvati da Furlan. Aiutarci a vicenda è nel nostro DNA"
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, Fimmanò: "Siamo molto incazzati. Ieri col Lecco episodi spiacevoli"
Immagine news Serie C n.3 Sabatino dice addio al Trapani: "Grazie a tutti. È stato un onore vestire questa maglia"
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Birindelli: "Perugia costruita per i vertici. Sarà per entrambe gara importantissima"
Immagine news Serie C n.5 Il Campobasso e Matt Rizzetta finiscono sulla prima pagina del Wall Street Journal
Immagine news Serie C n.6 Triestina, si ferma la striscia positiva. Marino: "Gli episodi non ci sono andati a favore"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Janogy: "Vogliamo un trofeo. E penso sia una cosa realizzabile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Simone Canovi nuovo direttore sportivo del club
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women's Cup, parte il conto alla rovescia: sabato la finalissima Juventus-Roma
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve Women, Schatzer: "Vogliamo vincere la Serie A Women's Cup. Con la Roma sarà tosta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Finale Women’s Cup con la Roma: sarà uno spettacolo bellissimo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan Femminile, Giuliani: "Si è subito sentita l'aria di rinnovamento. Ma siamo un bel gruppo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Vincenzo Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dembélé se l’è meritato ma dove sono i predestinati Mbappé e Haaland?