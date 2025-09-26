Tifoso Inter contro Lautaro in allenamento, Chivu ferma tutto e lo difende: "Rispetto per chi lavora"

Momenti di tensione ad Appiano Gentile mercoledì, quando Cristian Chivu ha interrotto l’allenamento per difendere Lautaro Martinez da un commento fuori luogo proveniente dalla tribuna. Il tecnico romeno, noto per la sua calma, questa volta ha perso la pazienza e si è rivolto con tono deciso a un tifoso: “Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire la domenica o altre cose!”.

Il contesto era particolare: la seduta non era aperta al pubblico, ma ad alcuni invitati provenienti da sponsor e Inter Club. Un privilegio che, in questo caso, è stato sfruttato male. Dopo un gol di Lautaro, infatti, qualcuno ha urlato: “Adesso fallo anche domenica!”. Una frase che Chivu ha percepito come una mancanza di rispetto nei confronti del capitano nerazzurro, scatenando la sua reazione, seguita dagli applausi di altri presenti. Il siparietto viene raccontato dal Corriere dello Sport.

L’episodio si è chiuso in pochi secondi, ma il tifoso protagonista, già identificato, difficilmente potrà usufruire di simili opportunità in futuro. Colpisce che l’attacco verbale abbia riguardato proprio Lautaro, simbolo della squadra e punto di riferimento in campo e fuori. L’argentino ha più volte dimostrato il suo attaccamento, giocando anche in condizioni precarie, come nella semifinale di Champions con il Barcellona, e prendendo posizione pubblicamente dopo il Mondiale per Club, seppur con modi discutibili. Lautaro è il leader dell'Inter. E tornerà a esserne anche il bomber.