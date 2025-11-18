Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Chivu studia la NFL per il derby: sarà Calhanoglu la chiave per ingabbiare Modric

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 08:38Serie A
Niccolò Righi

Nella cornice della storica domenica madrilena dedicata alla NFL, Cristian Chivu si è goduto lo spettacolo del Bernabeu, dove i Dolphins hanno superato i Commanders con un intercetto decisivo all’overtime. Un’esperienza che, come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha offerto al tecnico dell'Inter anche un parallelo calcistico: quello tra il quarterback dei Dolphins, Tua Tagovailoa, e il suo “regista” nerazzurro, Hakan Calhanoglu.

Per Chivu, infatti, Calhanoglu resta la chiave del derby contro il Milan. Il centrocampista turco, si legge sulle colonne della rosea, rigenerato nel corpo e nella mente dal suo allenatore, è l’uomo incaricato di accendere l’aggressione alta e di tenere in mano il ritmo della squadra. Il duello diretto con Luka Modric - il croato che lo stesso Hakan considera il miglior interprete del ruolo nell’ultimo decennio - rappresenta una sfida affascinante e stimolante per un giocatore ormai sempre più centrale nel progetto Inter.

Nonostante il recente fastidio alla mano, Calhanoglu è rientrato a Milano con rassicurazioni sul proprio stato fisico e sarà regolarmente a disposizione. Il quotidiano sottolinea come l'allenatore rumeno conti su di lui per dare verticalità e intensità al sistema nerazzurro, ispirato proprio a certi principi del football americano di cui è un grande fan.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
