Tonetto: "Un trauma le prime parole con Spalletti. Juventus-Roma? Per me vince Gasperini"

L'ex terzino Max Tonetto è stato intervistato oggi da Tuttosport per parlare dei temi inerenti alla partita tra la Roma, sua ex squadra, e la Juventus di Luciano Spalletti, che lo ha allenato proprio nella sponda giallorossa della Capitale, dopo averlo già avuto in precedenza all'Empoli: "La prima volta che ci siamo parlati, a Empoli, è stato quasi un trauma. Si è seduto vicino a me e mi ha detto: 'Max, mica penserei di essere venuto per giocare? Davanti hai uno più forte di te'. Racchiude tutta la sua essenza, provoca e tira fuori il meglio dai propri calciatori. Di gran lunga tra i migliori tecnici avuti".

Tonetto quindi prosegue nei racconti su Spalletti: "Ci ho discusso più volte, ha un carattere complesso. Se ha qualcosa da dirti, non ci gira intorno. E non è comune per un allenatore, credetemi. Ricordo tante litigate con Panucci negli anni alla Roma. Spalletti è particolare, un giorno ti toglie il saluto e quello dopo ti stritola di abbracci. Quando giochi bene non ti fa mai i complimenti, ai tempi ci elogiava usando la stampa. Era il suo modo di comunicare".

Prosegue quindi Tonetto: "Con Totti andavano super d'accordo, con lui è diventato il centravanti della Roma. Non so se fosse convinto all'inizio, ma alla fine ha avuto ragione Spalletti. Con Luciano ci sentiamo ancora, abbiamo fatto una cena a Roma prima che venisse chiamato dalla Juventus". L'analisi di Tonetto si sposta quindi sul presente: "Ancora la sua mano non si vede, l'unica 'Spallettata' per ora è quella di Koopmeiners. Sono sicuro che saprà come liberare e spronare Yildiz. Se vincessero con la Roma tornerebbero in corsa per lo Scudetto, anche se per me vinceranno i giallorossi".