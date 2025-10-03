Torino, 50 anni dall'ultimo Scudetto. Il nipote di Pianelli: "Con Cairo tutto al contrario"

Si avvicina una data storica per il Torino: 5 ottobre di 50 anni fa la squadra di Gigi Radice cominciava il campionato dell’ultimo scudetto. George Garbero Pianelli, nipote di Orfeo Pianelli, presidente di quella squadra che vinse l'ultimo tricolore di marca granata, ha parlato a La Stampa delle prospettive della squadra oggi guidata da Urbano Cairo.

Queste le sue parole: "È un anno speciale per me e la mia famiglia, ma è anche una tristezza immensa pensare che quello sia stato l’ultimo Torino vincente in Serie A. Da tanti anni galleggiamo, è tutto il contrario di quello che mio nonno aveva cercato di costruire".

Poi aggiunge: "L’unico punto di contatto è che entrambi hanno preso il Toro quando era in difficoltà. Ma il nonno ha sposato un progetto trasformandolo in una seconda casa, l’ultimo piano della sede era utilizzato come foresteria dai giovani che non avevano soldi... Trovo difficile da spiegare che nessuno di quei tempi sia mai stato coinvolto".

Infine un invito al presidente di oggi, Urbano Cairo: "O il patron rilancia con alcune stagioni molto positive, oppure deve valutare... Non vedo altri orizzonti", ha spiegato.