Live TMW Torino, Adams: "Due punti persi per un errore. Voglio giocare molto di più"

Tra pochi minuti l'attaccante del Torino Che Adams interverrà in conferenza stampa dopo il pareggio di questo pomeriggio contro la Lazio.

È iniziata la conferenza stampa di Che Adams

C'è più rammarico per i due punti persi o orgoglio per la prestazione?

"È stata un'ottima prestazione, dispiace per non aver ottenuto i tre punti per un errore ma Dembele imparerà da questo errore. La prossima volta eviteremo questo e porteremo a casa i tre punti".

Quanto è importante per te questo gol in un momento in cui stai giocando poco?

"Voglio giocare molto di più rispetto a quanto fatto fino adesso, sono felice di essere entrato e aver aiutato la squadra con un gol. Simeone sta facendo benissimo per la squadra, oggi però sono riuscito a incidere dalla panchina e speravo di poter ottenere i tre punti".

Come ti sei trovato a giocare con Simeone a fianco?

"Mi piace giocare con un altro attaccante, lo avete visto lo scorso anno con Duvan prima dell'infortunio. Vediamo se il mister lavorerà per far giocare due attaccanti".

Speri di poter giocare di più?

"Voglio aiutare la squadra con i gol, spero che questa rete mi abbia sbloccato per fare ancora meglio".

È terminata la conferenza stampa di Che Adams