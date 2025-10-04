Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Lazio, Cataldi: "Sarri è lo stesso martello. Impossibile non dare in diretta quel rigore"

Lazio, Cataldi: "Sarri è lo stesso martello. Impossibile non dare in diretta quel rigore"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:12Serie A
di Lorenzo Beccarisi
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

17.12 - Tra pochi minuti il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi interverrà in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto quest'oggi per 3-3 contro il Torino. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

18.01 - È iniziata la conferenza stampa di Danilo Cataldi

Che emozione hai vissuto dopo il rigore di oggi? Come hai ritrovato Sarri?
"Il mister l'ho ritrovato come lo avevo lasciato, è sempre lo stesso martello di prima. Su questo lo dobbiamo seguire, stiamo migliorando ma ci manca ancora qualcosa. Prendere tre gol oggi è un peccato, volevamo proseguire quanto di buono fatto a Genova. Giocare a due cambia il mio lavoro, sono tre mesi che abbiamo lavorato a tre e ci vuole un pochino di tempo. Penso di aver fatto una discreta partita, il gol è stato un bel momento ma sono contento per la reazione della squadra. L'obiettivo era fare un'altra vittoria, non è stato così e lavoreremo per migliorare".

Hai preso tu il pallone per il rigore o vi siete parlati prima?
"È una responsabilità che è giusto prendere, fortunatamente è andata bene. Se non fosse andata bene cercavamo un'altra scappatoia, non sto attento a cose individuali e lo dico con grande serenità. Mi sentivo di tirarlo ed è andata bene, dispiace però finire questa partita con un pareggio. Questa squadra ha un'anima, questo è l'aspetto positivo. Anche non essendo belli esteticamente, abbiamo dimostrato di avere qualcosa di importante. Riprenderla così non è facile, poi le cose si metteranno apposto dal punto di vista tecnico e tattico".

Ci racconti cosa è successo durante la review del VAR?
"Non so come non si possa dare in diretta un rigore del genere, il giocatore è andato via. Fischia perché è una roba netta, poi in caso lo vai a vedere. Io fischio, poi in caso lo vado a vedere. Ci ha detto che non c'era nulla, poi si crea il parapiglia perché non fischia subito. Al 94esimo non dai un rigore così si creano dei problemi. Ci sono state tante piccole cose negli ultimi dieci minuti che sono lasciate andare, una palese deviazione su un cross di Lazzari. È difficile trattenersi in un momento del genere su cose palesi, sono cose che succedono in campo. Sul rigore mi aspettavo che fischiasse subito".

Vi siete dati una spiegazione per tutti questi infortuni?
"Non lo so, un giocatore non sta magari a pensare a questi aspetti. Noi cerchiamo sempre di fare tutto il possibile per evitare questi infortuni, anche con la prevenzione. Può capitare anche in maniera casuale, spero non sia niente di grave. Magari stiamo invecchiando anche noi (ride, ndr)".

Un anno fa sei andato via non volendo, oggi segni da capitano. È una tua rivincita?
"Non è una rivincita, io non ho rivincite con la Lazio. L'anno scorso c'è stato un momento che doveva andare così, forse ha fatto bene a tutti e due. La mia storia con la Lazio è un tira e molla come in amore, va bene così. Sono contento di essere tornato a difendere i miei colori, dare una mano a questa squadra e spero di toglierci belle soddisfazioni".

A 31 anni hai ricevuto segnali dalla nazionale negli ultimi tempi?
"Ultimamente non ci sto pensando, la nazionale a prescindere dagli ultimi anni ha un centrocampo con giocatori veramente forti anche a livello internazionale. Sinceramente non ci ho mai pensato, in questi 10-12 anni di carriera è un mio piccolo dispiacere, ma non penso sia dipeso da me. Ci sono giocatori estremamente validi e auguro il meglio al mister e a tutti i ragazzi, poi se dovesse arrivare una chiamata sarei ben contento di rispondere".

18.12 - È terminata la conferenza stampa di Danilo Cataldi

Articoli correlati
Serie A, 6^ giornata LIVE: Kean sfida Dovbyk, Milan con De Winter Serie A, 6^ giornata LIVE: Kean sfida Dovbyk, Milan con De Winter
Lazio, Cancellieri: "Pareggio che ci sta stretto, non sono del tutto soddisfatto"... Lazio, Cancellieri: "Pareggio che ci sta stretto, non sono del tutto soddisfatto"
Lazio, Cataldi: "Vorrei far tornare la Lazio dove merita: in Europa" Lazio, Cataldi: "Vorrei far tornare la Lazio dove merita: in Europa"
Altre notizie Serie A
Ostigard: "A Genova c'è la stessa passione di Napoli. Genoa oggi diverso rispetto... Ostigard: "A Genova c'è la stessa passione di Napoli. Genoa oggi diverso rispetto al 2022"
Inter-Cremonese, Vardy entra a San Siro. Dumfries, rabbia dopo il cambio Inter-Cremonese, Vardy entra a San Siro. Dumfries, rabbia dopo il cambio
Inter famelica: Barella firma il poker sulla Cremonese, altro assist di Bonny Inter famelica: Barella firma il poker sulla Cremonese, altro assist di Bonny
Dimarco esplode il sinistro: l'Inter va sul 3-0 con la Cremonese ad inizio ripresa... Dimarco esplode il sinistro: l'Inter va sul 3-0 con la Cremonese ad inizio ripresa
Bologna, Cambiaghi: "Lavoriamo sulle lacune. il nostro punto di forza è il gruppo"... Bologna, Cambiaghi: "Lavoriamo sulle lacune. il nostro punto di forza è il gruppo"
Tudor: "Non vedo particolari differenze tra Juve e Milan, ma loro partono avvantaggiati"... Tudor: "Non vedo particolari differenze tra Juve e Milan, ma loro partono avvantaggiati"
Inter, de Vrij al 45': "Ci stiamo divertendo tanto, ma non dobbiamo abbassare il... Inter, de Vrij al 45': "Ci stiamo divertendo tanto, ma non dobbiamo abbassare il ritmo"
Da Capitan America a capitano del Milan? Pulisic glissa: "Ora va bene così. In futuro…"... Da Capitan America a capitano del Milan? Pulisic glissa: "Ora va bene così. In futuro…"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
1 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
3 Inter-Cremonese, le probabili formazioni: Dimarco fa spazio a Carlos Augusto
4 Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Lucca e Noa Lang solo a gara in corso
5 Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 All'Olimpico succede di tutto in 103 minuti, alla fine tra Lazio e Torino è 3-3. E Baroni respira
Immagine top news n.1 Sottil fa sorridere Di Francesco: prima vittoria in campionato per il Lecce, Parma ko 0-1
Immagine top news n.2 Juventus, Tudor: "La squadra è in crescita. Bremer e Thuram? Vediamo"
Immagine top news n.3 Convocati Italia: forfait di Zaccagni, al suo posto il ct Gattuso chiama Piccoli della Fiorentina
Immagine top news n.4 Milan, Allegri: "Nessuna rivincita contro la Juve. Tomori a disposizione, Leao in crescita"
Immagine top news n.5 "La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Immagine top news n.6 Serie A, da Vlahovic fino a Dovbyk: tutte le probabili formazioni del 6° turno
Immagine top news n.7 L'antivigilia di Juve-Milan: Tomori recupera ma va in panchina, più Thuram che Bremer
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.2 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.3 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.4 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ostigard: "A Genova c'è la stessa passione di Napoli. Genoa oggi diverso rispetto al 2022"
Immagine news Serie A n.2 Inter-Cremonese, Vardy entra a San Siro. Dumfries, rabbia dopo il cambio
Immagine news Serie A n.3 Inter famelica: Barella firma il poker sulla Cremonese, altro assist di Bonny
Immagine news Serie A n.4 Dimarco esplode il sinistro: l'Inter va sul 3-0 con la Cremonese ad inizio ripresa
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Cambiaghi: "Lavoriamo sulle lacune. il nostro punto di forza è il gruppo"
Immagine news Serie A n.6 Tudor: "Non vedo particolari differenze tra Juve e Milan, ma loro partono avvantaggiati"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, colpo esterno del Palermo: 2-1 allo Spezia e balzo al primo posto
Immagine news Serie B n.2 SudTirol-Empoli, i convocati di Castori: unico assente, El Kaouakibi. Ma il tecnico ne recupera tre
Immagine news Serie B n.3 Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Girma dal 1'. Risponde il duo Blesa-Shpendi
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa raggiante "Tanta roba rifilare un 3-0 alla prima in classifica"
Immagine news Serie B n.6 Modena-Virtus Entella, i convocati di Sottil: sempre out Strizzolo. Non c'è nemmeno Pergreffi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 8ª giornata - Partono forte Lecco e Crotone dopo i primi 45'. Bene il Campobasso
Immagine news Serie C n.2 Cade la serie di clean sheet dell'Ascoli. I bianconeri subiscono il primo gol dopo otto giornate
Immagine news Serie C n.3 Sampdoria-Pescara, i convocati di Vivarini: non ancora a disposizone Caligara e Tsadjout
Immagine news Serie C n.4 La Torres oltre il risultato. Nel pre gara del 'Vanni Sanna' vengono celebrati i nonni
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "Eravamo in difficoltà numerica, ma abbiamo dato tutto. E battuto il Livorno"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina ko
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 1ª giornata - Subito roboanti e nette vittorie per le attese Inter e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Al via la Serie A Women. La centrocampista dell'Inter Tomaselli è la prima marcatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women al via: subito in campo le 4 big. Inter e Roma aprono all'ora di pranzo
Immagine news Calcio femminile n.5 IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, la lista per la Women's Champions League: ci sono le giovani Ventriglia e Galli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso