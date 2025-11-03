TMW Torino, Cairo: "Quello concesso al Pisa è un 'rigorino'. E ce ne hanno già dati 3 contro"

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, commentando innanzitutto l'andamento dell'Assemblea di Lega Serie A tenutasi oggi: "Tutto bene, è stato un buon incontro".

Quelli di ieri sono 2 punti persi o è un punto guadagnato?

"Mi è molto piaciuta la reazione della squadra che, sotto di 2 gol, ha reagito bene in 15 minuti, recuperando il risultato e facendo 2-2. Speravo di fare il terzo gol nel secondo tempo, ma non ce l'abbiamo fatta. La cosa che non mi è piaciuta tanto è quel 'rigorino' (quello concesso al Pisa, ndr), che veramente… Leggevo che uno come Calvarese diceva che assolutamente non c'era".

Esiste un problema regolamento per i rigori?

"Non lo so, io vedo che a noi di 'rigorini' ne hanno già dati 3 nelle ultime partite... Perlomeno 2 di sicuro: questo, Parma e forse anche Lazio. Però vabbè insomma...".

Adesso invece ci sarà la sfida contro la Juventus.

"Adesso è importante pensare al derby, è una partita fondamentale, per noi importantissima. Mi ripropongo di stare in settimana molto vicino alla squadra, per quello che vale perché c'è già il mister e tutto lo staff, quindi non servo io, ma se posso dare una piccola mano al mister, molto volentieri".