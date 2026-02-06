Adriano fa visita all'Inter: "Un ritorno speciale". E che abbracci con Chivu

"Un ritorno speciale". L'Inter ha pubblicato sui propri canali social delle foto di Adriano, a Milano in occasione delle Olimpiadi invernali, che ha fatto visita ad Appiano Gentile alla squadra nerazzurra e in particolar modo al suo ex compagno Cristian Chivu, oggi allenatore della squadra. Nelle immagini che vi proponiamo di seguito possiamo vedere come i due si abbraccino affettuosamente, a testimonianza del legame che li lega.

Proprio qualche ora fa era uscita un'intervista da parte dell'Imperatore, che ha sottolineato come il tecnico rumeno sia sempre stata una brava persona, ma anche al tempo stesso che lo abbia sorpreso per la sua capacità di guidare in alto l'Inter. Di seguito i contenuti visibili su X: