Baroni: "Mediocrità? Non l'accetto. L'anno scorso io settimo e il Torino 21 punti dietro"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:45Serie A
“Mediocrità è una parola che non accetto mai”. Così Marco Baroni, allenatore del Torino, risponde a chi accusa la stagione granata, classifica (e non solo) alla mano, di essere come spesso capita né carne né pesce: “Quando la mattina vai a lavorare, dai il meglio di te al di là delle situazioni. Ognuno di noi, io personalmente vivo di ambizioni e di rinnovare le sfide. Voglio trasferirlo alla squadra. Abbiamo una classifica che non ci piace, che vogliamo migliorare, che ci adopereremo dando tutte le risorse. La responsabilità è di tutti, non solo dei giocatori: alla fine si tirerà una linea, me compreso. Il Toro dovrà fare scelte, ognuno non deve dare tutto ma ancora di più. Quando ho parlato di miglioramento, anche di classifica dello scorso anno...L'anno scorso è stato fatto un ottimo lavoro, io sono arrivato settimo con 65 punti.

Il Toro è arrivato undicesimo con 21 punti di differenza. Parlo di migliorare non per farsi bello e fare un punto in più, io parlo di tutti i miglioramenti. Creare mentalità, caratteristiche per colmare il gap: 21 punti sono tanti, chi vuole tutto e subito sbaglia. Domani a Firenze giochiamo una partita determinante per noi e per loro”.

Il problema della mediocrità non è solo sul suo lavoro, ma purtroppo ci sono troppe stagioni simili e con allenatori diversi...
"Ho parlato di mediocrità perché qui c'è gente ambiziosi, lo sono tutti. Dobbiamo ringraziare queste gare difficili e dobbiamo desiderarle, viverle e sentirle, perché non tornano. Ogni mattina mi alzo per tornare a casa migliore alla sera, ma bisogna dare valore a queste parole. Serve impegno, dedizione, perché già così hai messo qualcosa"

La conferenza stampa di Baroni.

