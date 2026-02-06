Ibrahimovic tedoforo: "Le Olimpiadi sono state zlatanizzate. Un onore rappresentare il Milan"

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e del Senior Management del Milan, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club rossonero dopo aver fatto il tedoforo in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina: "È stata un'emozione infinita, sono molto molto onorato. Ho sempre detto che l'Italia è la mia seconda casa, è un posto che mi ha dato tanto".

Non capita tutti i giorni di svolgere questo ruolo, ma Ibrahimovic non perde mai quel pizzico di egocentrismo che fa parte del personaggio: "I Giochi possono iniziare: le Olimpiadi sono state zlatanizzate. Questo è un momento che mi porterò dietro. Il Milan e Milano sono parte della mia vita: ho trascorso il 70% della mia esistenza in questa città. Rappresentare il Milan è un grande onore, è parte della mia storia. Il Milan è Milano".