Torino, è già mercato: per l'attacco idea Esposito. Adams può partire, Darmian tornare

Fari puntati su Sebastiano Esposito in casa Torino: autore finora di 6 gol e 5 assist in campionato in 30 presenze, il classe 2002 è un pupillo di Roberto D’Aversa, che l’aveva allenato e valorizzato nella scorsa stagione a Empoli, portando il talento scuola Inter a segnare 10 reti tra campionato e Coppa Italia, fa notare Tuttosport.

A Petrachi piace Esposito: se ne parlerà con il Cagliari

Il nome di Esposito (che diventerà un giocatore a titolo definitivo del Cagliari per 4 milioni al raggiungimento dell’aritmetica permanenza dei sardi in Serie A, ndr) stuzzica parecchio sia Cairo sia Petrachi, anche se il Torino dovrà far attenzione alla concorrenza della Lazio, anch’essa sulle tracce del numero 94 rossoblù. Gli ottimi rapporti con la società del presidente Giulini, però, potrebbero favorire i granata, che dovranno decidere nelle prossime settimane se riscattare o meno dal Casteddu il regista Matteo Prati. Per farlo servono 6 milioni.

Addio possibile per Adams, mentre stuzzica il ritorno di Darmian

Restando in tema di attaccanti, il Torino in estate dovrà fronteggiare il pressing dei club di Premier League su Che Adams, il cui contratto scadrà nel 2027. Dinanzi a una congrua offerta, lo scozzese potrebbe essere ceduto. Al Toro è stato proposto nei giorni scorsi Matteo Darmian, che a giugno andrà in scadenza con l’Inter e sarà libero a zero. Sulle tracce del terzino ex granata ci sono anche Monza e Cremonese. Darmian vanta tuttora un ottimo rapporto con Cairo e Petrachi: l'idea sarebbe quella di dotarsi di un elemento che conosce già l’ambiente per aver indossato la maglia granata dal 2011 al 2015.