Che tegola per il Napoli. Alla ripresa Conte dovrà rinunciare ai due equilibratori del suo 4-1-4-1

La notizia era nell'aria, dopo le uscite dal campo contro il Genoa. Stanislav Lobotka e Matteo Politano nella giornata di oggi hanno effettuato gli esami strumentali del caso per la valutazione dei rispettivi infortuni e per entrambi è stata evidenziata una lesione muscolare, problema che li terrà fuori alcune settimane a seconda dell'evoluzione clinica dei prossimi giorni.

Per il regista si parla di lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra, mentre per l'esterno che ha dovuto rinunciare anche alla chiamata azzurra di lesione distrattiva al gluteo destro. Due lesioni muscolari insomma, che avranno bisogno di alcune settimane di riposo per guarire. Per questo alla ripresa in casa del Torino, sabato 18 ottobre alle 18, la loro presenza sembra essere da escludere al netto di possibili recuperi lampo.

Una doppia brutta notizia dicevamo, visto che in un solo colpo Antonio Conte perde i due giocatori in grado di dare equilibrio al suo 4-1-4-1 che tante soddisfazioni sta dando in questa prima parte di stagione. Lobotka oltre a dettare tempi e dare geometrie come pochi altri in Serie A è il recuperatore di palloni occulto davanti alla difesa. E Politano da esterno alto di qualità ha aggiunto quel dinamismo che lo porta spesso e volentieri a ripiegare in fase difensiva lasciano più liberi da compiti di corsa i vari De Bruyne, McTominay e Hojlund. Due assenze pesantissime insomma, testimoniate dai numeri: Lobotka ha rifiatato solo parzialmente contro il Pisa, mentre Politano è uno dei pochi ad essere partito sempre titolare nelle 8 partite stagionali fra campionato e Champions League.