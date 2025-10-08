Napoli, la previsione sui tempi di recupero di Lobotka e Politano: lo slovacco torna a novembre

Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo il pareggio contro il Genoa, Antonio Conte deve fare i conti con due infortuni pesanti: Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono entrambi fermati per problemi muscolari e hanno dovuto rinunciare agli impegni con le rispettive nazionali. Gli esami svolti nelle ultime ore hanno confermato le prime preoccupazioni: lesione distrattiva all’adduttore destro per il centrocampista slovacco e lesione distrattiva al gluteo destro per l’esterno offensivo.

Lo ha comunicato ufficialmente il club azzurro, senza però indicare tempi certi di recupero. Tuttavia, come riferito da TuttoNapoli.net, le prime stime parlano di circa un mese di stop per Lobotka, che rischia di saltare fino a sette gare tra Serie A e Champions League, inclusi i big match con Inter e Bologna. Il suo ritorno è atteso solo dopo la sosta di novembre, in occasione di Napoli-Atalanta del 22 novembre.

Meno grave, ma comunque significativa, la situazione di Politano: l’ex Inter e Sassuolo dovrebbe restare ai box per circa venti giorni. Salterà le sfide con Torino e PSV Eindhoven e punta a rientrare contro l’Inter o, più realisticamente, a Lecce il 28 ottobre. Due assenze che complicano i piani di Conte, costretto a ridisegnare il suo Napoli proprio nel momento più intenso della stagione.