Torino, Paleari: "Ci siamo fatti un esame di coscienza, dobbiamo dare tutti di più"

Alberto Paleari, portiere del Torino, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dal lunch match col Lecce: "Siamo stati in hotel tutta la settimana, guardandoci in faccia per farci un esame di coscienza e ci siamo detti che dobbiamo dare tutti di più. Quello che stiamo facendo non è abbastanza, già da oggi dobbiamo ribaltare questa tendenza".

Da portiere di questa squadra cosa puoi dare?

"La fase difensiva parte dalle punte, insieme dobbiamo creare quel voler non prendere gol ed essere compatti. Da parte mia non sono con parate ma anche con personalità e leadership voglio dare qualcosa in più. Oggi non guardiamo in faccia nessuno".