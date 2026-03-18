Giampaolo al posto di Nicola alla Cremonese, 5 anni fa era successo il contrario al Torino

Marco Giampaolo torna in sella, sarà il tecnico abruzzese a guidare la Cremonese nelle ultime 9 partite di questa Serie A, con il dichiarato compito di invertire la pericolosa rotta intrapresa negli ultimi mesi da parte dei grigiorossi e di condurre la squadra verso una salvezza che ad oggi sembra di fatto un'impresa, considerando il passo lento dei lombardi e l'ampio vantaggio che si è via via sgonfiato, fino a diventare terreno da recuperare.

La Cremonese è chiamata a recuperare 3 punti al Lecce, prima squadra che si para davanti in classifica, e curiosamente anche l'ultima squadra guidata in carriera proprio da Marco Giampaolo. Che era riuscito, prendendo il posto di Gotti dopo 12 giornate, a portare i salentini fino alla salvezza, salutandosi però di comune accordo con il club pugliese al termine del cammino. Oggi potrebbe giocare un brutto scherzo proprio ai giallorossi, o quantomeno è ciò che spera.

C'è poi un'altra curiosità che riguarda le carriere da allenatori di Giampaolo e Nicola e che ha già visto le traiettorie dei due incrociarsi, in un passato non troppo distante. La penultima volta in cui Giampaolo era stato esonerato, nei pochi mesi trascorsi alla guida del Torino nella stagione 2020/21, era stato proprio Nicola a subentrare al suo posto, garantendo la permanenza in A ai granata. Ciò che si augura succeda Giampaolo oggi, pur con i ruoli dei due che si sono invertiti.