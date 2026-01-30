Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino, Petrachi cambia in regia: fuori Asllani, dentro Prati. Ma la difesa resta un cantiere

Torino, Petrachi cambia in regia: fuori Asllani, dentro Prati. Ma la difesa resta un cantiereTUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:00Serie A
Emanuele Pastorella

La priorità del Torino continua ad essere la difesa, ma pure Tchoca si è complicato. L’affare rischia di saltare, in via Viotti sono in corso valutazioni: il giocatore era sbarcato sotto la Mole e aveva svolto le visite mediche, ma la dirigenza sta riflettendo sulla sua situazione. A centrocampo, invece, si è sbloccato il mercato dei granata. Le due operazioni sono sui binari giusti, in regia ci sarà un passaggio di testimone: Asllani è pronto a imbarcarsi per la Turchia con direzione Besiktas, sotto la Mole arriva Prati dal Cagliari (diritto di riscatto fissato a 7 milioni). Così il ds Petrachi cerca di sistemare una mediana che, proprio come tutta la squadra, non ha reso come ci si sarebbe aspettati. L’ex Inter doveva essere l’uomo per fare il salto di qualità, ora ci proverà Prati: gli ultimi contatti avvenuti nella giornata di ieri hanno sensibilmente avvicinato le parti, il classe 2003 è sempre più vicino al Toro, squadra tra l’altro colpita poco più di un mese fa con un gol nell’1-2 per il Cagliari al Grande Torino.

Di nodi da sciogliere negli ultimi quattro giorni di trattative, però, ce ne sono ancora tantissimi. "C’è tanta carne al fuoco" dichiarava il presidente Cairo l’8 gennaio scorso, tre settimane più tardi l’unica ufficialità in entrata è quella del laterale Obrador. Bisogna ancora sistemare i giocatori fuori dal progetto Sazonov e Nkounkou, c’è da capire quale possa il futuro di due (ex) leader come Maripan e Zapata, la situazione di Ngonge è sempre da decifrare con un addio subordinato a un nuovo ingresso. C’è ancora la necessità di arrivare almeno a due difensori centrali: il Legia Varsavia ha rifiutato l’offerta per Kapuadi, Kumbulla resta “appeso” tra Maiorca e Roma e aspetta di capire se il Toro intenda affondare, Marianucci si è avvicinato alla Cremonese. La “tanta carne al fuoco” raccontata da Cairo, però, di questo passo rischia di bruciarsi…

Articoli correlati
Il Torino torna su Jappert, ma il problema sono... le tempistiche. Ecco perché Il Torino torna su Jappert, ma il problema sono... le tempistiche. Ecco perché
L'avventura di Asllani al Besiktas inizia col piede sbagliato. Da Istanbul: volo... L'avventura di Asllani al Besiktas inizia col piede sbagliato. Da Istanbul: volo cancellato, problemi tecnici
Tchoca-Torino, affare in standby ma destinato a saltare: il punto Tchoca-Torino, affare in standby ma destinato a saltare: il punto
Altre notizie Serie A
L'Inter vede la luce: Chivu conta i giorni per riavere Dumfries, quanto manca al... L'Inter vede la luce: Chivu conta i giorni per riavere Dumfries, quanto manca al ritorno
Il Fenerbahce è il grande protagonista del calciomercato italiano invernale Il Fenerbahce è il grande protagonista del calciomercato italiano invernale
Ziolkowski salva la Roma: ad Atene basta il pari per volare agli ottavi Ziolkowski salva la Roma: ad Atene basta il pari per volare agli ottavi
A Bologna quattro attaccanti per due posti. Il Milan ne avrebbe anche un quinto...... A Bologna quattro attaccanti per due posti. Il Milan ne avrebbe anche un quinto...
Il dato inatteso: il più spremuto non è un giocatore del Napoli (e non è il Napoli!)... Il dato inatteso: il più spremuto non è un giocatore del Napoli (e non è il Napoli!)
Torino, Petrachi cambia in regia: fuori Asllani, dentro Prati. Ma la difesa resta... Torino, Petrachi cambia in regia: fuori Asllani, dentro Prati. Ma la difesa resta un cantiere
Bologna, altro giro in Europa: Brann 2.0 o Dinamo Zagabria? E occhio alla Roma… Bologna, altro giro in Europa: Brann 2.0 o Dinamo Zagabria? E occhio alla Roma…
Lazio, blitz dell'Al Sadd per Romagnoli: oggi si decide il suo futuro Lazio, blitz dell'Al Sadd per Romagnoli: oggi si decide il suo futuro
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
Le più lette
1 Gasperini su Gollini: "Non potevo più vederlo, ma a Roma l'ho ritrovato maturo e cresciuto"
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 gennaio
3 Roma, ecco l'esterno sinistro tanto atteso: come cambia il mercato col ritorno di Angelino
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
5 Doppio colpo Parma, Nzola al Sassuolo: gli affari chiusi nelle ultime ore in Serie A
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Fenerbahce è il grande protagonista del calciomercato italiano invernale
Immagine top news n.1 Il dato inatteso: il più spremuto non è un giocatore del Napoli (e non è il Napoli!)
Immagine top news n.2 Europa League, risultati e verdetti al termine della League Phase. Roma gioisce, playoff Bologna
Immagine top news n.3 Inter e Juventus, destini comuni: a caccia agli sgoccioli del mercato. E si sfidano a San Valentino
Immagine top news n.4 Pescara riabbraccia Insigne. Visite mediche e bagno di folla: "Merito di Verratti"
Immagine top news n.5 Gasperini su Gollini: "Non potevo più vederlo, ma a Roma l'ho ritrovato maturo e cresciuto"
Immagine top news n.6 Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
Immagine top news n.7 Europa League, possibile Bologna-Roma agli ottavi! Prima, rossoblù in Croazia o Norvegia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.2 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.3 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.4 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Postiglione: “Segnare con la Nazionale è stata un’emozione indescrivibile”
Immagine news Serie C n.2 Volpe: “Nessuna magia, la svolta della Latina nasce dal lavoro quotidiano”
Immagine news Serie A n.3 Napoli, di chi le colpe di questo fallimento? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Inter vede la luce: Chivu conta i giorni per riavere Dumfries, quanto manca al ritorno
Immagine news Serie A n.2 Il Fenerbahce è il grande protagonista del calciomercato italiano invernale
Immagine news Serie A n.3 Ziolkowski salva la Roma: ad Atene basta il pari per volare agli ottavi
Immagine news Serie A n.4 A Bologna quattro attaccanti per due posti. Il Milan ne avrebbe anche un quinto...
Immagine news Serie A n.5 Il dato inatteso: il più spremuto non è un giocatore del Napoli (e non è il Napoli!)
Immagine news Serie A n.6 Torino, Petrachi cambia in regia: fuori Asllani, dentro Prati. Ma la difesa resta un cantiere
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Bari-Palermo: Longo cerca continuità contro una delle big del campionato
Immagine news Serie B n.3 Modena, Gliozzi verso l'Avellino? I canarini pensano ad Ambrosino per sostituirlo
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, fatta per Cicconi della Carrarese: domani le visite
Immagine news Serie B n.5 Il Padova si fa un regalo per il 116° compleanno: domani le visite mediche di Caprari
Immagine news Serie B n.6 Venezia, il colpo in attacco è servito: preso a titolo definitivo Lion Lauberbach
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, rinforzo in attacco: dal Pisa arriva il giovane Durmush
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Postiglione: “Segnare con la Nazionale è stata un’emozione indescrivibile”
Immagine news Serie C n.3 Volpe: “Nessuna magia, la svolta della Latina nasce dal lavoro quotidiano”
Immagine news Serie C n.4 Mattia Rossetti torna in Serie C: il giocatore ad un passo dalla Pergolettese
Immagine news Serie C n.5 Triestina, un giovane statunitense per la difesa: arriva Davis dal Sabadell
Immagine news Serie C n.6 Campobasso, rinforzo d'esperienza in mezzo al campo: arriva Davide Agazzi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.4 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, Brooks torna negli USA dopo sei mesi: giocherà col North Carolina Courage
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping