Torino, Petrachi cambia in regia: fuori Asllani, dentro Prati. Ma la difesa resta un cantiere

La priorità del Torino continua ad essere la difesa, ma pure Tchoca si è complicato. L’affare rischia di saltare, in via Viotti sono in corso valutazioni: il giocatore era sbarcato sotto la Mole e aveva svolto le visite mediche, ma la dirigenza sta riflettendo sulla sua situazione. A centrocampo, invece, si è sbloccato il mercato dei granata. Le due operazioni sono sui binari giusti, in regia ci sarà un passaggio di testimone: Asllani è pronto a imbarcarsi per la Turchia con direzione Besiktas, sotto la Mole arriva Prati dal Cagliari (diritto di riscatto fissato a 7 milioni). Così il ds Petrachi cerca di sistemare una mediana che, proprio come tutta la squadra, non ha reso come ci si sarebbe aspettati. L’ex Inter doveva essere l’uomo per fare il salto di qualità, ora ci proverà Prati: gli ultimi contatti avvenuti nella giornata di ieri hanno sensibilmente avvicinato le parti, il classe 2003 è sempre più vicino al Toro, squadra tra l’altro colpita poco più di un mese fa con un gol nell’1-2 per il Cagliari al Grande Torino.

Di nodi da sciogliere negli ultimi quattro giorni di trattative, però, ce ne sono ancora tantissimi. "C’è tanta carne al fuoco" dichiarava il presidente Cairo l’8 gennaio scorso, tre settimane più tardi l’unica ufficialità in entrata è quella del laterale Obrador. Bisogna ancora sistemare i giocatori fuori dal progetto Sazonov e Nkounkou, c’è da capire quale possa il futuro di due (ex) leader come Maripan e Zapata, la situazione di Ngonge è sempre da decifrare con un addio subordinato a un nuovo ingresso. C’è ancora la necessità di arrivare almeno a due difensori centrali: il Legia Varsavia ha rifiutato l’offerta per Kapuadi, Kumbulla resta “appeso” tra Maiorca e Roma e aspetta di capire se il Toro intenda affondare, Marianucci si è avvicinato alla Cremonese. La “tanta carne al fuoco” raccontata da Cairo, però, di questo passo rischia di bruciarsi…