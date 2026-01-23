TMW
Torino, Simeone non ce la fa: confermato indisponibile per Como dopo l'ultima seduta
Giovanni Simeone è costretto a dare forfait. L'attaccante del Torino, secondo quanto raccolto da TMW, è stato confermato indisponibile anche dopo l’ultimo allenamento prima della partenza per Como e non sarà dunque della partita, valida per il 22° turno di Serie A.
Come arriva il Torino
L’infermeria del Torino è piena, anche Simeone non sarà della gara a Como. Per affiancare Adams c’è Zapata in pole, a centrocampo mancheranno Gineitis e Aboukhlal e verranno sostituiti da Casadei e Pedersen. A destra giocherà Lazaro, a completare la mediana ci saranno Ilkhan e Vlasic, in difesa Baroni ha una scelta più ampia: Maripan rischia un’altra panchina, al momento parte dietro rispetto a Tameze, Ismajli e Coco. (da Torino, Emanuele Pastorella)
