Torino, Vagnati: "Importante avere un'identità. Baroni? Una società deve supportare l'allenatore"
Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Lazio-Torino.
Quanto è importante oggi?
"Importante perchè siamo rimasti con l'amaro in bocca a Parma".
Quanta fiducia c'è a Marco Baroni?
"Una società deve supportare l'allenatore, oggi è una partita importante, dal punto di vista dell'atteggiamento e risultato".
Chiave tattica che finora non si è vista?
"Lo sai meglio di me che quando fai risultato sei una squadra camaleontica. L'importante è avere un'identità, avere un'idea ben precisa".
