Inter-Cremonese, le formazioni ufficiali: chance Bonny e Frattesi, out Calhanoglu

Alle 18 l'Inter affronterà la Cremonese a San Siro. Qualche novità nelle scelte di Cristian Chivu: al fianco di Lautaro Martinez per sostituire l'infortunato Thuram è stato scelto Bonny. Solo panchina per Calhanoglu: al suo posto Barella in regia con Frattesi e Mkhitaryan come mezzali. Dumfries e Dimarco confermati sulle due fasce, con Akanji, De Vrij e Bastoni davanti a Sommer.

Davide Nicola sceglie Sanabria con alle spalle Vazquez e Johnsen per impensierire l'Inter. In mediana ecco Grassi e Bondo con Floriani e Pezzella sulle due fasce. Davanti a Silvestri sempre Ceccherini, Baschirotto e Bianchetti.

Le formazioni ufficiali di Inter-Cremonese

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

CREMONESE (3-4-2-1): 16 Silvestri; 23 Ceccherini, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti; 22 Floriani M., 33 Grassi, 38 Bondo, 3 Pezzella; 20 Vazquez, 11 Johnsen; 99 Sanabria.

A disposizione: 12 Malovec, 69 Nava, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 10 Vardy, 19 Sarmiento, 27 Vandeputte, 30 Faye, 32 Payero, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 90 Bonazzoli.

Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Cicero-Politi

Quarto ufficiale: Rapuano

VAR: Gariglio

Assistente VAR: Di Bello

