Succede di tutto nel recupero di Lazio-Torino: Cataldi al 103' su rigore segna il 3-3 finale
Finale thriller all'Olimpico tra Lazio e Torino. Succede di tutto nel recupero: dopo il 2-3 firmato Coco (dopo un lungo controllo al VAR per valutare un fuorigioco di Maripan, la rete viene convalidata), nell'azione successiva succede l'impensabile: Noslin va giù in area, steso dallo stesso Coco che va dritto sull'uomo. Piccinini fa proseguire e allora gli animi si scaldano, con anche i componenti delle panchine in campo. A prendersi il giallo è Castellanos, ma nel fattempo arrivano spintoni reciproci tra i giocatori.
Check per valutare il fallo di Coco su Noslin. Alla fine Piccinini viene richiamato al monitor per rivedere l'azione. Poi l'annuncio: rigore per la Lazio e giallo per Maripan. Dal dischetto segna Cataladi per il 3-3 con cui si conclude la gara!