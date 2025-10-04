Inter, Lautaro avvisa i suoi: "La Cremonese è in forma, serve attenzione"

L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida in programma contro la Cremonese, prevista alle 18 a San Siro.

Come si riesce a dare continuità per fare un'altra grande prestazione?

"Dobbiamo avere la stessa voglia e determinazione avute sin dall'inizio. Oggi affrontiamo una partita difficile, contro un avversario che sta bene, è in forma, quindi dobbiamo stare attenti".

Cosa bisogna temere maggiormente della Cremonese?

"Sono una squadra fisica, con dei buoni principi. Dobbiamo essere concentrati dal primo minuto, essere attenti e cercare di approfittare quando abbiamo la palla".

Importante avere tanti gol da tanti giocatori?

"Molto, quando tanti giocatori segnano gol si hanno più possibilità di vincere. Bisogna continuare a lavorare così".