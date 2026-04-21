Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Coppa Italia, Calhanoglu e Sucic ribaltano il Como: l'Inter passa 3-2 e vola in finale

Coppa Italia, Calhanoglu e Sucic ribaltano il Como: l'Inter passa 3-2 e vola in finaleTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 23:00Serie A
Yvonne Alessandro

Da 0-2 a 3-2, l'Inter cambia completamente tono nel secondo tempo e riesce a capovolgere il Como con doppietta di Calhanoglu e golazo di Sucic: i nerazzurri di Chivu volano in finale di Coppa Italia, si infrangono i sogni dei lariani. La capolista del campionato sfiderà la vincente tra Lazio e Atalanta.

Baturina ammutolisce San Siro
In un San Siro elettrizzato per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, il Como di Fabregas ha approcciato il match con una ferocia agonistica che ha messo subito alle corde l'Inter, sfiorando il vantaggio già nei primi minuti con Baturina e un legno colpito da Kempf. Nonostante i timidi tentativi di risposta nerazzurri, la banda di Chivu è parsa insolitamente imprecisa, con i lariani stavolta abili a concretizzare un’altra chance avuta. Baturina, approfittando di un duello vinto da Van der Brempt sulla fascia su Dimarco, ha trafitto Martinez e fissato l’1-0. Gli ospiti hanno persino sfiorato il raddoppio con Douvikas su girata di testa, lasciando una banda di Chivu visibilmente in difficoltà rientrare negli spogliatoi.

Remuntada epica dell'Inter, Como rovesciato
Un avvio di ripresa scoppiettante e la reazione rabbiosa, d’orgoglio, dell’Inter che sotto di un gol ha cercato immediatamente di riaprire la partita. Peccato che nell’arco di tre minuti un errore solare di Zielinski in impostazione sia costato il contropiede letale del Como. Imbastito da Nico Paz per prendere in infilata lo stesso polacco e portare Da Cunha in area, aprire il mancino e fulminare Josep Martinez è stata questione di sangue freddo e nervi saldi per il francese. Il passivo per i nerazzurri si è aggravato ulteriormente, ma da quel momento la banda di Chivu ha cercato insistentemente la via della porta con Zielinski e Calhanoglu. È servita una raffinatezza di Sucic (subentrato) per apparecchiare la tavola a Calhanoglu, sempre pronto a battezzare in porta ogni pallone dalle sue parti. Dal limite dell’area non ha sbagliato riportando l’Inter sui binari giusti, seppur sotto di un gol.

Al minuto 72 Diao ha avuto la palla-gol per allungare nuovamente sui nerazzurri, ma Josep Martinez ha sbarrato la strada sul più bello. La rete del turco ha intaccato psicologicamente i biancoblù, nuovamente il tandem Sucic-Calhanoglu ha trovato il pareggio, con il croato a svettare come match-winner per il golazo a giro. Fabregas e il Como finiscono al tappeto, al triplice fischio i nerazzurri esultano: sarà in finale contro la vincente tra Atalanta e Lazio.

Articoli correlati
Inter, rimonta da urlo e finale: tra poco Chivu in conferenza stampa Inter, rimonta da urlo e finale: tra poco Chivu in conferenza stampa
Sommer criticato, Martinez osannato: l'Inter non può non pensare allo spagnolo per... Sommer criticato, Martinez osannato: l'Inter non può non pensare allo spagnolo per il futuro
Inter-Como 3-2, le pagelle: Sucic e Calhanoglu statuari, Fabregas non sa battere... Inter-Como 3-2, le pagelle: Sucic e Calhanoglu statuari, Fabregas non sa battere la chimera
Altre notizie Serie A
Inter, Thuram: "Partita fantastica, vincere campionato e Coppa Italia sarebbe bellissimo"... Inter, Thuram: "Partita fantastica, vincere campionato e Coppa Italia sarebbe bellissimo"
Inter-Como 3-2, tra poco Petar Sucic in conferenza stampa Live TMWInter-Como 3-2, tra poco Petar Sucic in conferenza stampa
Inter in finale di Coppa Italia, via ogni dubbio sullo stadio: l'ultimo atto si giocherà... TMWInter in finale di Coppa Italia, via ogni dubbio sullo stadio: l'ultimo atto si giocherà all'Olimpico
Il Como si butta via, in finale arriva l'Inter: tra poco Fabregas in conferenza stampa... Live TMWIl Como si butta via, in finale arriva l'Inter: tra poco Fabregas in conferenza stampa
Inter, rimonta da urlo e finale: tra poco Chivu in conferenza stampa Live TMWInter, rimonta da urlo e finale: tra poco Chivu in conferenza stampa
Sommer criticato, Martinez osannato: l'Inter non può non pensare allo spagnolo per... TMWSommer criticato, Martinez osannato: l'Inter non può non pensare allo spagnolo per il futuro
Inter-Como 3-2, le pagelle: Sucic e Calhanoglu statuari, Fabregas non sa battere... Inter-Como 3-2, le pagelle: Sucic e Calhanoglu statuari, Fabregas non sa battere la chimera
Una serata da leader assoluto: piede caldo, testa fredda. Inter, puoi fare a meno... TMWUna serata da leader assoluto: piede caldo, testa fredda. Inter, puoi fare a meno di questo Calhanoglu?
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris 9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercato
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Coppa Italia, Calhanoglu e Sucic ribaltano il Como: l'Inter passa 3-2 e vola in finale
Immagine top news n.1 Dopo l'errore nel derby, riecco Luis Henrique titolare. Contro il Como ha già fatto la differenza
Immagine top news n.2 Thuram: "Farò di tutto per l'Inter. Como? Cambiano sempre, Fabregas è un grandissimo"
Immagine top news n.3 Atalanta, come stanno Scalvini, Kolasinac e De Ketelaere? Il punto di Palladino
Immagine top news n.4 Giroud: "Mi manca il Milan, ho tanta nostalgia. È un club diverso, spero torni in Champions"
Immagine top news n.5 Riforma calcio italiano, Abodi in Senato: "Settori giovanili base per la credibilità di un sistema"
Immagine top news n.6 Inter-Como, le probabili formazioni: chance per Bonny, Fabregas verso la difesa a tre
Immagine top news n.7 Rocchi a Open VAR: "Gol di Krstovic in Roma-Atalanta regolare, mani di De Roon non punibile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
Immagine news podcast n.2 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
Immagine news podcast n.4 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Chi ha deluso di più tra Conte, Gasperini e Allegri? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan, Allegri doveva fare di più. Torino, sto con Cairo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maspero: "Cremonese in affanno. Torino-Cairo, se trova uno che migliora la situazione..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Una serata da leader assoluto: piede caldo, testa fredda. Inter, puoi fare a meno di questo Calhanoglu?
Immagine news Serie A n.2 Inter in finale di Coppa Italia: Atalanta-Lazio vale anche la finale di Supercoppa
Immagine news Serie A n.3 Coppa Italia, Calhanoglu e Sucic ribaltano il Como: l'Inter passa 3-2 e vola in finale
Immagine news Serie A n.4 L'Inter ha rovesciato il Como: ci pensa Sucic a giro, è 3-2 a San Siro
Immagine news Serie A n.5 La pazza Inter trova il 2-2: Calhanoglu di testa, il Como va in tilt
Immagine news Serie A n.6 Fattori: "Vanoli non ha un progetto di gioco, per me non deve restare alla Fiorentina"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, contratto in scadenza per Fracchiolla. Che precisa: "Non ho firmato altrove"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, 150 presenze in B per Gomis: titolare dopo un anno e mezzo, risponde presente
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, buone notizie per la squadra: oggi Soleri si è allenato con il gruppo
Immagine news Serie B n.4 Pohjanpalo torna al gol e batte i record personali. Con il Palermo che spera ancora nella A
Immagine news Serie B n.5 Bedin: "Stiamo monitorando con grande attenzione la situazione della Juve Stabia"
Immagine news Serie B n.6 Nessun cambio di orario per Avellino-Bari: si gioca venerdì alle 21.00
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Una salvezza...a marchio Prosperi. La Cavese può festeggiare per la permanenza in Serie C
Immagine news Serie C n.2 Il definitivo glow up della Pianese: una stagione vissuta a 360°, in campo e fuori
Immagine news Serie C n.3 Arezzo-Ascoli, la sfida a distanza che vale la B. Ripresi oggi gli allenamenti delle due squadre
Immagine news Serie C n.4 Festa Barletta. De Santis: "Paci scelto per fare anche la C. Il mio futuro? In biancorosso"
Immagine news Serie C n.5 Zola premiato con la Stella d'Oro al Merito Sportivo: "Ringrazio anche la Lega Pro e Marani
Immagine news Serie C n.6 Arrestati tre ultras del Foggia per gli incidenti del match col Monopoli: la nota della questura
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.2 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?