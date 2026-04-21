Coppa Italia, Calhanoglu e Sucic ribaltano il Como: l'Inter passa 3-2 e vola in finale

Da 0-2 a 3-2, l'Inter cambia completamente tono nel secondo tempo e riesce a capovolgere il Como con doppietta di Calhanoglu e golazo di Sucic: i nerazzurri di Chivu volano in finale di Coppa Italia, si infrangono i sogni dei lariani. La capolista del campionato sfiderà la vincente tra Lazio e Atalanta.

Baturina ammutolisce San Siro

In un San Siro elettrizzato per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, il Como di Fabregas ha approcciato il match con una ferocia agonistica che ha messo subito alle corde l'Inter, sfiorando il vantaggio già nei primi minuti con Baturina e un legno colpito da Kempf. Nonostante i timidi tentativi di risposta nerazzurri, la banda di Chivu è parsa insolitamente imprecisa, con i lariani stavolta abili a concretizzare un’altra chance avuta. Baturina, approfittando di un duello vinto da Van der Brempt sulla fascia su Dimarco, ha trafitto Martinez e fissato l’1-0. Gli ospiti hanno persino sfiorato il raddoppio con Douvikas su girata di testa, lasciando una banda di Chivu visibilmente in difficoltà rientrare negli spogliatoi.

Remuntada epica dell'Inter, Como rovesciato

Un avvio di ripresa scoppiettante e la reazione rabbiosa, d’orgoglio, dell’Inter che sotto di un gol ha cercato immediatamente di riaprire la partita. Peccato che nell’arco di tre minuti un errore solare di Zielinski in impostazione sia costato il contropiede letale del Como. Imbastito da Nico Paz per prendere in infilata lo stesso polacco e portare Da Cunha in area, aprire il mancino e fulminare Josep Martinez è stata questione di sangue freddo e nervi saldi per il francese. Il passivo per i nerazzurri si è aggravato ulteriormente, ma da quel momento la banda di Chivu ha cercato insistentemente la via della porta con Zielinski e Calhanoglu. È servita una raffinatezza di Sucic (subentrato) per apparecchiare la tavola a Calhanoglu, sempre pronto a battezzare in porta ogni pallone dalle sue parti. Dal limite dell’area non ha sbagliato riportando l’Inter sui binari giusti, seppur sotto di un gol.

Al minuto 72 Diao ha avuto la palla-gol per allungare nuovamente sui nerazzurri, ma Josep Martinez ha sbarrato la strada sul più bello. La rete del turco ha intaccato psicologicamente i biancoblù, nuovamente il tandem Sucic-Calhanoglu ha trovato il pareggio, con il croato a svettare come match-winner per il golazo a giro. Fabregas e il Como finiscono al tappeto, al triplice fischio i nerazzurri esultano: sarà in finale contro la vincente tra Atalanta e Lazio.