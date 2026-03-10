Tottenham travolto al Metropolitano di Madrid: 4-1 Atletico dopo 45', Porro salva l'onore

Primo tempo disastroso del Tottenham, che a fine primo tempo può quasi già dire addio alla qualificazione ai quarti di Champions dopo un inizio shock al Metropolitano di Madrid. Clamoroso che tutti i gol dei Colchoneros siano arrivati su follie difensive degli Spurs, due del portiere scelto a sorpresa stasera da Tudor, il ceco Antonín Kinský, preferito clamorosamente a Vicario ma solo fino al 16'.

Tudor è infatti tornati sui suoi passi, cambiando il portiere ceco con l'italiano. Kinsky è andato direttamente negli spogliatoi, per iniziare quella che sarà la nottata peggiore della sua vita, professionalmente parlando. La terza papera difensiva, per la cronaca, porta la firma di Micky van de Ven: il difensore è scivolato su retropassaggio di Sarr e ha spalancato la porta a Griezmann, che non ha perdonato. Neanche con l'entrata dell'italiano le cose sono migliorate, nonostante due parate importanti. Su una di queste però Le Normand ha insaccato il poker, mentre alla mezz'ora Pedro Porro ha almeno salvato l'onore per i suoi Spurs, col gol del 4-1.