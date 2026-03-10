De Gea in soccorso di Kinsky: "Solo un portiere può capire. Tieni su la testa e ripartirai"
"Nessuno che non è stato un portiere può capire quanto difficile sia giocare in questa posizione. Tieni su la testa e ripartirai". Così David De Gea, portiere della Fiorentina, è venuto in soccorso di Antonín Kinský, autore di una prestazione shock stasera al Metropolitano di Madrid: una gara con due parete, tre gol presi in 15' e una sostituzione un minuto dopo.
Subito dopo il ceco ha lasciato il campo, dirigendosi nel tunnel in lacrime, soccorso anche da qualche compagno che ha provato una missione impossibile: consolare chi non poteva essere consolato.
