De Gea in soccorso di Kinsky: "Solo un portiere può capire. Tieni su la testa e ripartirai"

"Nessuno che non è stato un portiere può capire quanto difficile sia giocare in questa posizione. Tieni su la testa e ripartirai". Così David De Gea, portiere della Fiorentina, è venuto in soccorso di Antonín Kinský, autore di una prestazione shock stasera al Metropolitano di Madrid: una gara con due parete, tre gol presi in 15' e una sostituzione un minuto dopo.

Subito dopo il ceco ha lasciato il campo, dirigendosi nel tunnel in lacrime, soccorso anche da qualche compagno che ha provato una missione impossibile: consolare chi non poteva essere consolato.