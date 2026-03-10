Nuovo record di post invecchiato male: tifosi entusiasti di Kinsky un'ora fa. Cambieranno idea
Sono datati poco più di un'ora fa, forse due, i commenti entusiastici di tanti tifosi Spurs all'uscita delle formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Tottenham, tutti per la panchina di Vicario e la titolarità di Antonin Kinský. Davvero tanti i post sotto la formazione ufficiale pubblicata dagli Spurs che esprimevano felicità per la scelta iniziale di Tudor. Inutile dire che cambieranno tutti idea, dopo il primo quarto d'ora di partita.
La terza partita con la maglia del Tottenham di Kinský, rischia di essere l'ultima della sua stagione e forse anche della sua esperienza a Londra. Con molte differenze, la parabole del ceco rischia di assomigliare per certi versi a quella di Karius, che dopo la prestazione pessima in finale di Champions contro il Real fu scaricato dal Liverpool anche per l'insostenibile pressione dei tifosi, furiosi con il tedesco.