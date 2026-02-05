Sabatini: "Konè deve essere il futuro della Roma: fa reparto da solo, come Nainggolan"

Lunga intervista quest'oggi dell'ex ds della Roma Walter Sabatini, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport del mercato del club e del futuro. In merito al rischio che a giugno il club debba cedere alcuni pezzi pregiati per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario, Walter Sabatini ha espresso l'auspicio che non sia Koné a partire. Il dirigente ha spiegato che il francese dovrebbe rappresentare il futuro del centrocampo, sottolineando la sua capacità di fare reparto da solo e azzardando un paragone con Nainggolan, pur precisando che di giocatori come il belga ne esista uno solo.

Sabatini ha poi elogiato la crescita costante di Wesley, definendolo un profilo capace di cambiare le partite. Interpellato su un possibile paragone tra l'impatto di Malen e quello che ebbe Nainggolan nel 2014, ha ribadito l'unicità dell'ex centrocampista belga, pur descrivendo l'olandese come un calciatore estremamente interessante. Con un tocco di ironia verso le tendenze moderne, ha aggiunto che i movimenti in campo di Malen gli sembrano quasi degli "algoritmi", dicendosi certo che darà un contributo fondamentale alla squadra.