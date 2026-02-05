Sabatini: "Vaz diamante grezzo, farà divertire. La Roma in futuro lotterà per lo Scudetto"

Walter Sabatini, ex direttore sportivo, in una intervista con la Gazzetta dello Sport spiega e giudica il mercato della Roma, iniziando dai due giovani attaccanti arrivati: "Per i calciatori esiste un solo valore: che siano bravi. E Vaz e Venturino lo sono. Quest’ultimo mi sembra più pronto, a Udine mi ha dato l’idea di poter essere utile già oggi. Vaz è un diamante grezzo, ma ha talento naturale. Vedrete che farà divertire tutti i tifosi della Roma in poco tempo".

Vegarara, secondo l'ex direttore sportivo, è la risposta a chi dice che in Italia i giovani non trovano spazio. "Se sei forte lo spazio lo trovi eccome, l’attenzione ce l’hai se la meriti". Per Sabatini Vergara è impressionante, ha numeri formidabili e Conte lo sa bene. Un altro che sa già come muoversi è Arena, il gol che ha fatto col Torino lo dimostra, spiega. Sabatini spiega che è impossibile essere stupiti dal rendimento di De Rossi e che ha sempre saputo fosse un grande allenatore, visto che ce l’ha nel sangue. Il Genoa è forte tatticamente ed emotivamente. Prima o poi, spiega, lo rivedremo a Roma .

In conclusione, questa Roma ora vale la Champions?

"Senza dubbio, la rosa lo era anche prima del mercato e Gasperini resta un valore aggiunto. Detto questo per la Roma la Champions deve essere l’obiettivo minimo. Si sta costruendo per il futuro e vedo una speranza importante di poter lottare per lo scudetto".