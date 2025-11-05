TMW Vitor Roque superstar. Ma a luglio 2024 c'era un'offerta da 25 milioni della Lazio

25,5 milioni più 5 di bonus e per l'80% del suo cartellino. Una cifra incredibile se pagata dal Palmeiras, club brasiliano che ha acquistato Vitor Roque dal Barcellona a febbraio, dopo che il centravanti ha floppato in blaugrana. Vent'anni, convocato da Carlo Ancelotti per la sua Seleçao - che a dir la verità non ha i campioni dei decenni precedenti - è andato a segno 13 volte nel Brasileirao e 4 in Libertadores, contribuendo alla finale che giocherà contro il Flamengo a Lima, fra qualche settimana.

Vitor Roque era stato a un passo dalla Serie A. Perché la Lazio ci aveva provato forte per sostituire Ciro Immobile. Proposta da 25 milioni, richiesta del Barça da 40 milioni nel luglio del 2024. Poi altri sei mesi praticamente sempre in panchina, fino alla decisione di ritornare in Brasile. Forse già a gennaio la situazione cambierà.

Le parole dell'agente, André Cury. "In questi giorni stiamo ricevendo un’ondata di chiamate da squadre della Premier League e della Serie A. Chiedono informazioni su prezzo e condizioni, ma siamo nel pieno della stagione. Avevamo già ricevuto un’offerta dall'Arabia da 35 milioni di euro, che non ci interessava. Ora aspettiamo una proposta di circa 50 milioni proveniente dall’Inghilterra. L’obiettivo è vincere il Brasileirão e la Copa Libertadores. Poi, se arriverà un’offerta che soddisfi tutti, la valuteremo. Ma per ora, Vitor Roque è felice e concentrato sul Palmeiras"