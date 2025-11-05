TMW Hellas Verona, Giovane può essere già una plusvalenza. Lo cercano sia Inter che Milan

L'Hellas Verona sta già pensando alla prossima plusvalenza. Si tratta di Giovane, attaccante brasiliano arrivato quest'estate e che ha già un discreto seguito in Serie A. Inter e Milan lo stanno monitorando, mentre lunedì è andato in scena, a Milano, un incontro con il suo agente, Giuseppe Riso, che sta già sondando il terreno per un trasferimento nel prossimo futuro.

Nei giorni scorsi Giovane ha spiegato il momento difficile degli scaligeri. "Basta trovare la prima vittoria e cambia tutto perché il calcio è così. Nel calcio una volta sei in alto, in un altro momento in basso, però l’importante è lavorare in settimana perché la partita con il Lecce sarà molto importante. La partita con l’Inter è finita, adesso bisogna pensare al Lecce. Tutte le partite in Serie A sono difficili perché tutte le squadre lo sono. Lavoriamo per trovare la prima partita, la squadra è bellissima lavoriamo sempre tutti insieme. All’inizio pensavo sarebbe stato difficile anche parlare e invece dopo quattro mesi sembra sia qui da anni".

Poi ha parlato della rete contro l'Inter. "Questo è un gol molto importante per me perché Bastoni è un difensore di livello mondiale, l’Inter è una squadra a livello mondiale e per me è un gol molto importante. Ma non sono felice perché non abbiamo vinto la partita, adesso dobbiamo lavorare e pensare al Lecce".