Sacchi: "Inter, chiudi i conti per la qualificazione agli ottavi e poi testa al campionato"

Notte di Champions League per l'Inter. Dopo i due pareggi di ieri di Napoli e Juventus, oggi tocca ai nerazzurri di Cristian Chivu affrontare il Kairat, formazione kazaka. Match da vincere secondo Arrigo Sacchi che alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Vorrebbe dire chiudere i conti con la qualificazione agli ottavi - spiega Arrigo Sacchi - e sarebbe fondamentale per poter gestire con calma e raziocinio le altre competizioni. E poi quattro vittorie in quattro partite di Champions è sempre un curriculum che, esibito agli avversari, mette paura".

Per l'ex allenatore del Milan la priorità quindi è battere il Kairat, "che non è così scontato perché quando affronti squadre nettamente più deboli le brutte

sorprese sono sempre dietro l’angolo. Dunque, massima attenzione alla sfida contro i kazaki e dopo, se arriva il successo, testa al campionato".

Priorità quindi al campionato? "I nerazzurri hanno un punto di distacco dal Napoli capolista, hanno un organico completo, credo che possano lottare fino in fondo per il titolo. È logico che, per poterci provare, devono risparmiare un po’ di energie. Io, per esperienza personale, ricordo che quando ero al Milan e c’erano le partite di Coppa Campioni, quelle di campionato, la precedente e la seguente, non riuscivamo a giocarle come Dio comanda".