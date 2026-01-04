Tra Italia e Arabia, Conte ha messo il turbo: Napoli, quarto 2-0 di fila

Otto gol fatti, zero subiti, quattro vittorie su quattro. Antonio Conte, da dicembre, ha messo il turbo al suo Napoli: quello sulla Lazio è il quarto 2-0 consecutivo a cavallo del 2026, tra le due vittorie in Supercoppa Italiana a Riyadh su Milan e Bologna, e quella ottenuta al rientro in Italia ai danni della Cremonese.

Un filotto che sembra anche un messaggio abbastanza chiaro al resto del campionato. Non sono vittorie banali: tre sono big match - al netto del torneo in cui sono stati disputati - e l’altro è un successo sulla squadra di Nicola, la rivelazione della Serie A. All’Olimpico, nel lunch match di oggi, il predominio è stato a tratti disarmante, molto più ampio di quanto non dica il risultato: la Lazio di Sarri non è mai stata in partita.

È una spinta che al Napoli può servire parecchio, nella corsa al prossimo tricolore. Lo scudetto che la squadra di Conte porta sul petto, in fin dei conti, è arrivato al termine di un campionato nel quale tra gennaio e febbraio il Napoli non è riuscito davvero a spingere. I presupposti adesso sembrano molto diversi, come diversa - più agguerrita - è la concorrenza per il titolo.