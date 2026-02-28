Conte sul futuro a Napoli: "Partiamo dal fatto che il prossimo è l'ultimo anno del contratto"

Il Napoli vince 2-1 a Verona a tempo quasi scaduto grazie al gol del suo centravanti ritrovato Romelu Lukaku e raccoglie tre punti che potrebbero rivelarsi molto importanti ai fini della corsa per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, da una partita che sembrava poterne portare in dote soltanto uno.

Nel post-partita ad Antonio Conte è stato chiesto conto, di fatto, anche del suo futuro sulla panchina del Napoli. E l'allenatore ci ha tenuto a precisare. Ha detto il tecnico azzurro, a DAZN: "Partiamo dal presupposto che avevo tre anni di contratto e ho l'ultimo l'anno prossimo. Pensiamo al presente per regalarci il miglior futuro possibile. Anche nelle difficoltà, dobbiamo reagire e lottare per un posto tra le prime quattro. Tanti non sono nelle nostre situazioni ma in alcune migliori. Vogliamo lottare fino alla fine: bisogna giocare sempre per il massimo".

Prosegue e conclude quindi nella sua disamina Conte: "Se vai in Champions è tutto un altro discorso, stiamo raschiando il fondo del barile per portare a casa punti. Oggi avevamo tutto da perdere, siamo stati bravi a portarla a casa. Precedentemente meritavamo qualcosa in più a livello di prestazione, oggi ci portiamo tre punti a casa sapendo di poter fare meglio".

