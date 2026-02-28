Napoli, Conte sugli infortunati: "Anguissa deve sentirsi bene, De Bruyne in discreta condizione"

Partita difficile a Verona per il Napoli, che fatica ma riesce a strappare tre punti dalla sfida del Bentegodi grazie al gol di Lukaku, quando tutto sembrava ormai perduto, con il 2-1 che rilancia al 3° posto Conte e i suoi ragazzi.

Al termine della partita Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha fatto un punto sugli infortunati: "Se posso evitare la sofferenza la evito volentieri, non è che la cerco di proposito. Quest'anno per me è importante: a me sta dando tantissimo, è nelle difficoltà che tu cresci. Sto crescendo come allenatore in maniera importante perché sto gestendo tantissime situazioni difficili, non solo calcistiche, ma anche umane. Guardate Lukaku: sempre stato decisivo, ora soffre anche se si gioca il Mondiale".

Quindi Conte si è soffermato nello specifico su casi singoli come Zambo Anguissa e De Bruyne: "Anguissa si è allenato con noi la settimana scorsa: deve sentirsi bene lui. Dieci giorni fa non si sentiva in grado di allenarsi con noi, poi abbiamo parlato ora sta iniziando a prendere fiducia e autostima. Mi auguro che questa settimana sia lui a dirmi che si sente pronto, non posso forzare io. De Bruyne inizia questa settimana ad allenarsi con noi, è tornato in una discreta condizione. Ma non stiamo parlando di qualcosa muscolare da gestire in 3-4 settimane, stiamo parlando invece di una rottura di tendine, quindi ci sarà da gestire la cosa. Ecco perché io devo essere bravo a gestire le cose. Sicuramente vado su chi dà più affidabilità, non vado sul nome. Ho la settimana per fare le valutazioni, ma per il bene del Napoli. Se poi saranno pronti per giocare sarò il primo ad essere contento perché sono giocatori forti".

Leggi qui tutte le dichiarazioni di Conte in conferenza stampa