Il Napoli torna a vincere grazie a Lukaku, Conte: "So quanto soffre, lo stiamo coccolando"

Il Napoli soffre, gioca una partita tutt'altro che perfetta al Bentegodi ma riesce a imporsi sull'Hellas Verona grazie al gol a tempo quasi scaduto del suo centravanti ritrovato, Romelu Lukaku che è tornato a segnare 281 giorni dopo l'ultima volta. Un gol decisivo, con nel mezzo un grave infortunio.

Anche del ritorno al gol di Lukaku ha parlato Antonio Conte, allenatore del Napoli, nella sua intervista a DAZN dopo il 2-1 di Verona: "Lukaku ha avuto un infortunio grave: so benissimo quanto lui soffre, vorrebbe aiutare il Napoli e direttamente me, per il rapporto che abbiamo. Lo stiamo coccolando e ci stiamo lavorando, non è ancora quello che conosco ma ci stiamo lavorando: questo gol deve dargli fiducia, ha i Mondiali e vorrei che lui e De Bruyne li giocassero".

Ma Conte si aspettava un gol così presto da Lukaku? Spiega ancora l'allenatore del Napoli: "Aveva avuto già altre due occasioni, una con la Juventus e una in casa. Sappiamo che in area si fa rispettare e pesa. Se stai attaccando e metti la squadra avversaria a difendere la porta, Lukaku ti diventa fondamentale. Se invece si attacca lo spazio fa un po' di fatica. L'abbiamo messo dentro e ha fatto il suo. Spero gli dia fiducia, abbiamo bisogno di tutti".

Per leggere l'intervista integrale, clicca qui